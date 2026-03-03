Lidingö Vikings HC säkrade seriesegern efter 4–0 mot Tierps HK U18

Lidingö Vikings HC-seger med 4–0 mot Tierps HK U18

Lidingö Vikings HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Benjamin Herrmann matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Nu är det klart. Lidingö Vikings HC är seriesegrare i U18 allettan östra fortsättningsserie. Det efter seger mot Tierps HK U18 hemma i Exakt Arena med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0). I och med resultatet är Lidingö Vikings HC på tillräckligt avstånd till Boo i tabellen och kan därför fira seriesegern. Tierps HK U18 ligger på åttonde plats i tabellen.

Därmed har Lidingö Vikings HC vunnit 13 matcher i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Boo nästa för Lidingö Vikings HC

Den första perioden slutade mållös.

Lidingö Vikings HC stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Lidingö Vikings HC gjorde också 4–0 genom Leon Hakelberg efter pass från Benjamin Herrmann och Elias Omberg efter 4.07 i tredje perioden.

Lidingö Vikings HC:s Benjamin Herrmann stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes på söndagen vann Lidingö med 5–3.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Lidingö Vikings HC Boo hemma i Exakt Arena 19.30 medan Tierps HK U18 spelar borta mot Vallentuna 19.40.

Lidingö Vikings HC–Tierps HK U18 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Andra perioden: 1–0 (20.52) Benjamin Herrmann (Axel Brändstedt, Alec Lejnerborn), 2–0 (32.20) Alec Lejnerborn (Benjamin Herrmann, William Otterud), 3–0 (37.57) Viktor Sjöborg (Titus Grünberg, Aleksis Frelihs).

Tredje perioden: 4–0 (44.07) Leon Hakelberg (Benjamin Herrmann, Elias Omberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Tierps HK U18: 1-0-4

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Boo HC, hemma, 5 mars 19.30

Tierps HK U18: Vallentuna Hockey, borta, 5 mars 19.40