Lidingö Vikings HC säkrade seriesegern efter 4–0 mot Tierps HK U18
Nu är det klart. Lidingö Vikings HC är seriesegrare i U18 allettan östra fortsättningsserie. Det efter seger mot Tierps HK U18 hemma i Exakt Arena med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0). I och med resultatet är Lidingö Vikings HC på tillräckligt avstånd till Boo i tabellen och kan därför fira seriesegern. Tierps HK U18 ligger på åttonde plats i tabellen.
Därmed har Lidingö Vikings HC vunnit 13 matcher i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.
Boo nästa för Lidingö Vikings HC
Den första perioden slutade mållös.
Lidingö Vikings HC stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.
Lidingö Vikings HC gjorde också 4–0 genom Leon Hakelberg efter pass från Benjamin Herrmann och Elias Omberg efter 4.07 i tredje perioden.
Lidingö Vikings HC:s Benjamin Herrmann stod för ett mål och två assists.
När lagen möttes på söndagen vann Lidingö med 5–3.
I nästa match, torsdag 5 mars möter Lidingö Vikings HC Boo hemma i Exakt Arena 19.30 medan Tierps HK U18 spelar borta mot Vallentuna 19.40.
Lidingö Vikings HC–Tierps HK U18 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)
U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena
Andra perioden: 1–0 (20.52) Benjamin Herrmann (Axel Brändstedt, Alec Lejnerborn), 2–0 (32.20) Alec Lejnerborn (Benjamin Herrmann, William Otterud), 3–0 (37.57) Viktor Sjöborg (Titus Grünberg, Aleksis Frelihs).
Tredje perioden: 4–0 (44.07) Leon Hakelberg (Benjamin Herrmann, Elias Omberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lidingö Vikings HC: 5-0-0
Tierps HK U18: 1-0-4
Nästa match:
Lidingö Vikings HC: Boo HC, hemma, 5 mars 19.30
Tierps HK U18: Vallentuna Hockey, borta, 5 mars 19.40
