Liam Engström matchvinnare när Karlskrona slog Grums

Seger för Karlskrona med 5–1 mot Grums

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Liam Engström tvåmålsskytt för Karlskrona

Karlskrona besegrade Grums på hemmaplan i lördagens match i hockeyettan södra. 5–1 (1–0, 0–0, 4–1) slutade matchen.

Liam Engström gjorde två mål för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen efter 17.08 genom Liam Engström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Karlskrona hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.01 genom Liam Engström och gick upp till 4–0 innan Grums svarade.

Slutresultatet blev 5–1 i Karlskronas favör.

När lagen möttes senast vann Karlskrona med 4–2.

I nästa omgång har Karlskrona Nyköping borta i Stora Hallen, fredag 23 januari 19.00. Grums spelar borta mot Mörrum söndag 18 januari 16.00.

Karlskrona–Grums 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (17.08) Liam Engström.

Tredje perioden: 2–0 (41.01) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Joel Abrahamsson), 3–0 (47.16) Lukas Sjöblom (Joel Ratkovic-Berndtsson, Hannes Lindström), 4–0 (52.18) Oscar Hagman (Rasmus Olofsson), 4–1 (56.15) Sebastian Lövgren (Sigge Grunditz, Erik Röhr), 5–1 (58.56) Elias Sjöström (Viktor Smeds, Hannes Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-1-0

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Karlskrona: Nyköpings SK, borta, 23 januari 19.00

Grums: Mörrum GoIS IK, borta, 18 januari 16.00