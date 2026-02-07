Liam Dufva otroligt het när Tranås besegrade Mighty Ravens

Seger för Tranås med 20–0 mot Mighty Ravens

Tranås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Tranås Liam Dufva sjumålsskytt

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tranås Liam Dufva i matchen mellan Mighty Ravens och Tranås i U20 Div 1 B syd vår herr. Liam Dufva stod för hela sju mål i matchen som Tranås vann på bortaplan med 20–0 (10–0, 2–0, 8–0).

Övriga mål för bortalaget gjordes av Daniel Chamoun 3, Leo Andersson 2, Nohel Norberg 2, Vincent Sjöö-Laisio 2, Elias Bodin, Algot Carlsson, Hugo Johansson och Elliot Rehnqvist.

Tranås vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Mighty Ravens.

Snackisen var Liam Dufva – som gjorde hela sju av Tranås mål.

Vincent Sjöö-Laisio matchvinnare för Tranås

Tranås dominerade i första perioden som laget vann klart med 10–0.

Efter 14.02 i andra perioden slog Liam Dufva till på nytt framspelad av Vincent Sjöö-Laisio och Elias Holmberg och gjorde 0–11. Daniel Chamoun gjorde dessutom 0–12 efter 14.38 på pass av Elliot Rehnqvist och Algot Carlsson.

Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 20–0. Målen i sista perioden gjordes av Nohel Norberg, som gjorde två mål, Leo Andersson, som gjorde två mål, Liam Dufva, Elias Bodin, Elliot Rehnqvist och Vincent Sjöö-Laisio.

Med tre omgångar kvar är Mighty Ravens på sjätte plats i tabellen medan Tranås är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Mighty Ravens och Tranås den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tranås AIF vunnit.

Nästa motstånd för Mighty Ravens är Ulricehamns IF/Nittorps IK. Lagen möts lördag 14 februari 14.00 i Lassalyckans Ishall. Tranås tar sig an Guts/Valdemarsvik hemma tisdag 10 februari 19.30.

Mighty Ravens–Tranås 0–20 (0–10, 0–2, 0–8)

U20 Div 1 B syd vår herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (1.41) Vincent Sjöö-Laisio (Gustav Roth, Elliot Rehnqvist), 0–2 (4.05) Algot Carlsson (Elliot Rehnqvist, Daniel Chamoun), 0–3 (5.33) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 0–4 (6.28) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 0–5 (9.51) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Bodin), 0–6 (10.09) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Elias Holmberg), 0–7 (12.43) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 0–8 (15.49) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 0–9 (17.20) Hugo Johansson (Nohel Norberg, Leo Andersson), 0–10 (19.59) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Elias Holmberg).

Andra perioden: 0–11 (34.02) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Holmberg), 0–12 (34.38) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Algot Carlsson).

Tredje perioden: 0–13 (40.21) Leo Andersson (Melvin Svensson, Axel Kernell), 0–14 (40.33) Nohel Norberg (Hugo Johansson), 0–15 (41.17) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 0–16 (41.58) Elliot Rehnqvist (Elias Holmberg, Algot Carlsson), 0–17 (44.12) Elias Bodin (Vincent Sjöö-Laisio, Liam Dufva), 0–18 (44.40) Leo Andersson (Elias Bodin, Melvin Svensson), 0–19 (47.32) Nohel Norberg, 0–20 (59.47) Vincent Sjöö-Laisio (Liam Dufva, Gustav Roth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 2-0-3

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Mighty Ravens: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 14 februari 14.00

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 10 februari 19.30