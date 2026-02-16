Liam Domeij het när Svedjeholmen/KB65 U18 besegrade Njurunda U18

Seger för Svedjeholmen/KB65 U18 med 4–2 mot Njurunda U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Liam Domeij med två mål för Svedjeholmen/KB65 U18

Hemmalaget Svedjeholmen/KB65 U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) slutade måndagens match.

Segern var Svedjeholmen/KB65 U18:s sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Liam Domeij gjorde två mål för Svedjeholmen/KB65 U18

Max Nordenberg gav Svedjeholmen/KB65 U18 ledningen efter 8.05 på passning från Liam Thurdin. 2–0 kom efter 11.31 när Liam Domeij fick träff assisterad av Nils Seläng och Ali Al-Eidani.

Efter 2.17 i andra perioden reducerade Njurunda U18 till 2–1 genom Axel Skogs på pass av Theo Olofsson och Lukas Zetterberg. Målet var Axel Skogs femte i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Efter 2.36 i andra perioden slog Liam Domeij till på nytt på pass av Nils Seläng och Vilmer Kjellin och gjorde 3–1.

Njurunda U18 reducerade till 3–2 redan efter efter 15 sekunder i tredje perioden genom Theo Olofsson efter förarbete av Lucas Knutsbo och Lukas Zetterberg. Fler mål än så blev det inte för Njurunda U18. 16.41 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65 U18:s Oscar Hallin framspelad av Liam Bäckman och Ville Holmgren och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här betyder att Svedjeholmen/KB65 U18 ligger kvar på tredje plats i tabellen och Njurunda U18 på sjunde plats. Ett fint lyft för Svedjeholmen/KB65 U18 som låg på sjunde plats så sent som den 18 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Svedjeholmens IF/KB65 HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Njurunda SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 U18 är Kovland U18. Lagen möts torsdag 19 februari 19.30 i FD Maskin Arena. Njurunda U18 tar sig an Sollefteå U18 hemma onsdag 18 februari 19.30.

Svedjeholmen/KB65 U18–Njurunda U18 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Första perioden: 1–0 (8.05) Max Nordenberg (Liam Thurdin), 2–0 (11.31) Liam Domeij (Nils Seläng, Ali Al-Eidani).

Andra perioden: 2–1 (22.17) Axel Skogs (Theo Olofsson, Lukas Zetterberg), 3–1 (22.36) Liam Domeij (Nils Seläng, Vilmer Kjellin).

Tredje perioden: 3–2 (40.15) Theo Olofsson (Lucas Knutsbo, Lukas Zetterberg), 4–2 (56.41) Oscar Hallin (Liam Bäckman, Ville Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-0-2

Njurunda U18: 2-0-3

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Kovlands IshF, borta, 19 februari 19.30

Njurunda U18: Sollefteå HK, hemma, 18 februari 19.30