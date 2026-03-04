Liam Domeij det stora utropstecknet när Svedjeholmen/KB65 U18 slog Vännäs HC U18

Svedjeholmen/KB65 U18 segrade – 5–4 mot Vännäs HC U18

Svedjeholmen/KB65 U18 avgjorde efter 59.37.

Liam Domeij tremålsskytt för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 besegrade Vännäs HC U18 borta i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 5–4 (2–3, 3–0, 0–1). Men mycket snack handlade om Liam Domeij – som gjorde ett hattrick för Svedjeholmen/KB65 U18.

Vännäs HC U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5 inom bara 2.45.

Leon Torneus stod för målet när Vännäs HC U18 reducerade till 4–5 med 23 sekunder kvar att spela på pass av Jonathan Ebbhagen och Hugo Engman. Men mer än så orkade Vännäs HC U18 inte med.

Liam Domeij gjorde tre mål för Svedjeholmen/KB65 U18 och Nils Seläng stod för tre poäng, varav två mål.

Med två omgångar kvar är Vännäs HC U18 på fjärde plats i tabellen medan Svedjeholmen/KB65 U18 är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Vännäs HC U18 och Svedjeholmen/KB65 U18 den här säsongen. Vännäs Div 1 vann de två första mötena. Svedjeholmens IF/KB65 HK vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Vännäs HC U18 är Njurunda U18. Svedjeholmen/KB65 U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 mars 16.00.

Vännäs HC U18–Svedjeholmen/KB65 U18 4–5 (3–2, 0–3, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kaj Johansson Arena

Första perioden: 0–1 (2.30) Liam Domeij (Vilmer Kjellin, Ludvig Degerrot), 0–2 (5.58) Nils Seläng (Oscar Hallin, Tim Nordlund), 1–2 (14.13) Jonathan Ebbhagen (Edvin Höglander, Floyd Åström), 2–2 (15.01) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman, Melvin Jonsson), 3–2 (15.16) Rasmus Lindgren (Emil Holmgren).

Andra perioden: 3–3 (32.29) Nils Seläng (Kelvin Franklin), 3–4 (34.32) Liam Domeij (Ali Al-Eidani, Nils Seläng), 3–5 (35.14) Liam Domeij (Ali Al-Eidani, Kelvin Franklin).

Tredje perioden: 4–5 (59.37) Leon Torneus (Jonathan Ebbhagen, Hugo Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 1-1-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-2-1

Nästa match:

Vännäs HC U18: Njurunda SK, borta, 7 mars 16.00

Svedjeholmen/KB65 U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 7 mars 16.00