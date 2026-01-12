Liam Domeij det stora utropstecknet när Svedjeholmen/KB65 U18 slog Njurunda U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 5–3 mot Njurunda U18

Liam Domeij med tre mål för Svedjeholmen/KB65 U18

Njurunda U18 nu åttonde, Svedjeholmen/KB65 U18 på sjunde plats

Svedjeholmen/KB65 U18 besegrade Njurunda U18 borta i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 5–3 (2–1, 1–2, 2–0). Men snackisen var Liam Domeij – som gjorde ett hattrick för Svedjeholmen/KB65 U18.

Det var första segern för Svedjeholmen/KB65 U18, efter 1–3 mot ÖSK/Ö-vik U18 i premiären.

Liam Domeij tremålsskytt för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 tog ledningen i början av första perioden genom Nils Seläng.

Njurunda U18 kvitterade till 1–1 genom Axel Skogs efter 5.29.

Efter 8.02 i matchen gjorde Svedjeholmen/KB65 U18 1–2 genom Liam Domeij.

Svedjeholmen/KB65 U18 utökade ledningen genom Kelvin Franklin efter 8.25 i andra perioden.

Njurunda U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Theo Olofsson och Anton Östblom.

Liam Domeij gav Svedjeholmen/KB65 U18 ledningen efter 3.25 in i tredje perioden. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 55 sekunder kvar att spela på nytt genom Liam Domeij efter pass från Ali Al-Eidani. 3–5-målet blev matchens sista.

Liam Domeij gjorde tre mål för Svedjeholmen/KB65 U18 och spelade fram till två mål och Kelvin Franklin stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Njurunda U18 Sollefteå U18 borta i Niphallen, torsdag 15 januari 19.30. Svedjeholmen/KB65 U18 spelar hemma mot Kovland U18 fredag 16 januari 19.45.

Njurunda U18–Svedjeholmen/KB65 U18 3–5 (1–2, 2–1, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (4.18) Nils Seläng (Kelvin Franklin, Liam Domeij), 1–1 (5.29) Axel Skogs (Elliot Englund), 1–2 (8.02) Liam Domeij (Liam Bäckman, Kelvin Franklin).

Andra perioden: 1–3 (28.25) Kelvin Franklin (Liam Domeij), 2–3 (33.15) Theo Olofsson (Hjalmar Hällström), 3–3 (36.26) Anton Östblom (Oskar Sandström, Hjalmar Hällström).

Tredje perioden: 3–4 (43.25) Liam Domeij, 3–5 (59.05) Liam Domeij (Ali Al-Eidani).

Nästa match:

Njurunda U18: Sollefteå HK, borta, 15 januari 19.30

Svedjeholmen/KB65 U18: Kovlands IshF, hemma, 16 januari 19.45