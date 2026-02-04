Liam Bruviks mål räckte inte för Tullinge U18

Spånga segrade – 5–2 mot Tullinge U18

Spångas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Tuomela-Lundberg gjorde två mål för Spånga

Tullinge U18 fick se sig slaget i mötet med Spånga på hemmaplan i U18 division 1 östra A fortsättningsserie, med 2–5 (1–1, 0–3, 1–1).

Max Tuomela-Lundberg tvåmålsskytt för Spånga

Tullinge U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara sju sekunder slog Liam Bruvik till efter förarbete från Tintin Sandelius och Viggo Christensson. Spånga kvitterade till 1–1 efter 9.08 genom Max Tuomela-Lundberg efter pass från Douglas Pihl och Leo Elofsson.

I andra perioden var det Spånga som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Victor Nilsson, Max Tuomela-Lundberg och Linuz Lindberg.

2.25 in i tredje perioden fick Leo Elofsson utdelning på pass av Sigge Boss och ökade ledningen. Liam Bruvik reducerade för Tullinge U18 tidigt i tredje perioden framspelad av Viggo Christensson. Men mer än så orkade Tullinge U18 inte med.

Linuz Lindberg gjorde ett mål för Spånga och spelade fram till två mål, Sixten Classon hade tre assists och Max Tuomela-Lundberg stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tullinge U18 på femte plats och Spånga på andra plats. Tullinge U18 var nia i tabellen för 26 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Spånga med 5–3.

Nästa motstånd för Tullinge U18 är Järfälla HC. Lagen möts söndag 8 februari 17.30 i Järfälla Ishall.

Tullinge U18–Spånga 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (0.07) Liam Bruvik (Tintin Sandelius, Viggo Christensson), 1–1 (9.08) Max Tuomela-Lundberg (Douglas Pihl, Leo Elofsson).

Andra perioden: 1–2 (24.33) Victor Nilsson (Linuz Lindberg, Sixten Classon), 1–3 (30.01) Max Tuomela-Lundberg (Linuz Lindberg, Sixten Classon), 1–4 (36.47) Linuz Lindberg (Max Tuomela-Lundberg, Sixten Classon).

Tredje perioden: 1–5 (42.25) Leo Elofsson (Sigge Boss), 2–5 (43.31) Liam Bruvik (Viggo Christensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 3-1-1

Spånga: 4-0-1

Nästa match:

Tullinge U18: Järfälla HC, borta, 8 februari 17.30