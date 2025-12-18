LHC segrade mot Djurgården i SHL

Seger för LHC med 3–1 mot Djurgården

Johan Södergran avgjorde för LHC

Andra raka segern för LHC

LHC besegrade Djurgården på hemmaplan i torsdagens möte i SHL. 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) slutade matchen.

Skellefteå AIK nästa för LHC

LHC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 35 sekunder slog Christoffer Ehn till efter förarbete av Robin Kovacs.

Andra perioden blev mållös.

LHC utökade ledningen genom Johan Södergran efter 5.14 i tredje perioden.

Djurgården reducerade dock till 2–1 genom Marcus Krüger efter 14.06 av perioden.

LHC kunde dock avgöra till 3–1 med 2.06 kvar av matchen genom Fredrik Karlström.

I nästa match möter LHC Skellefteå AIK borta och Djurgården möter HV 71 borta. Båda matcherna spelas lördag 20 december 18.00.

LHC–Djurgården 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (0.35) Christoffer Ehn (Robin Kovacs).

Tredje perioden: 2–0 (45.14) Johan Södergran, 2–1 (54.06) Marcus Krüger (Joe Snively, Colby Sissons), 3–1 (57.54) Fredrik Karlström (Eskild Bakke Olsen, Nicholas Shore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-0-2

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

LHC: Skellefteå AIK, borta, 20 december 18.00

Djurgården: HV 71, borta, 20 december 18.00