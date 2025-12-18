LHC segrade mot Djurgården i SHL
- Seger för LHC med 3–1 mot Djurgården
- Johan Södergran avgjorde för LHC
- Andra raka segern för LHC
LHC besegrade Djurgården på hemmaplan i torsdagens möte i SHL. 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) slutade matchen.
Skellefteå AIK nästa för LHC
LHC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 35 sekunder slog Christoffer Ehn till efter förarbete av Robin Kovacs.
Andra perioden blev mållös.
LHC utökade ledningen genom Johan Södergran efter 5.14 i tredje perioden.
Djurgården reducerade dock till 2–1 genom Marcus Krüger efter 14.06 av perioden.
LHC kunde dock avgöra till 3–1 med 2.06 kvar av matchen genom Fredrik Karlström.
I nästa match möter LHC Skellefteå AIK borta och Djurgården möter HV 71 borta. Båda matcherna spelas lördag 20 december 18.00.
LHC–Djurgården 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)
SHL, Saab Arena
Första perioden: 1–0 (0.35) Christoffer Ehn (Robin Kovacs).
Tredje perioden: 2–0 (45.14) Johan Södergran, 2–1 (54.06) Marcus Krüger (Joe Snively, Colby Sissons), 3–1 (57.54) Fredrik Karlström (Eskild Bakke Olsen, Nicholas Shore).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
LHC: 3-0-2
Djurgården: 1-1-3
Nästa match:
LHC: Skellefteå AIK, borta, 20 december 18.00
Djurgården: HV 71, borta, 20 december 18.00
