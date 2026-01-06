LHC bröt Frölundas fina segersvit

LHC-seger med 2–1 mot Frölunda

Jakub Vrana avgjorde för LHC

Tom Nilsson ende målskytt för Frölunda

Efter tolv raka segrar i SHL så tog Frölundas vinstsvit slut borta mot LHC. Matchen på tisdagen i Saab Arena slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

LHC hade åtta raka förluster mot Frölunda inför tisdagens match.

Leksand nästa för LHC

LHC tog ledningen i första perioden genom Christoffer Ehn.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Tom Nilsson efter 12.32.

LHC gjorde dock 2–1 genom Jakub Vrana efter 18.52 i matchen och avgjorde matchen.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och LHC höll i sin 2–1-ledning och vann.

På torsdag 8 januari 19.00 spelar LHC borta mot Leksand och Frölunda hemma mot Luleå.

LHC–Frölunda 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (10.58) Christoffer Ehn (Max Martin, Mikko Kokkonen), 1–1 (12.32) Tom Nilsson (Arttu Ruotsalainen, Jere Innala), 2–1 (18.52) Jakub Vrana (Nicholas Shore, Mikko Kokkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 2-1-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

LHC: Leksands IF, borta, 8 januari 19.00

Frölunda: Luleå HF, hemma, 8 januari 19.00