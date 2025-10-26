Lexus Lidmo tvåmålsskytt för Brynäs i segern mot Leksand

Brynäs vann med 5–2 mot Leksand

Brynäs Lexus Lidmo tvåmålsskytt

Tim Lindstein avgjorde för Brynäs

Brynäs vann mötet med Leksand borta med 5–2 (2–1, 2–0, 1–1) på söndagen i U18 regional väst topp 6 herr.

Lexus Lidmo med två mål för Brynäs

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Lexus Lidmo.

Leksand gjorde 1–1 genom Loui Karlsson efter 14.07.

Efter 14.24 i matchen gjorde Brynäs 1–2 genom Simon Karlsson. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Tim Lindstein och Kellan Case O´leary. Leksand reducerade dock på nytt till 2–4 genom Troy Fransson tidigt i tredje perioden av matchen.

Brynäs kunde dock avgöra till 2–5 med 7.24 kvar av matchen genom Lexus Lidmo.

Brynäs Lexus Lidmo stod för tre poäng, varav två mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Leksand med 4–2.

Lagen möts igen 23 november i Monitor ERP Arena.

Leksand tar sig an Färjestad i nästa match hemma onsdag 12 november 19.00. Brynäs möter Örebro Hockey U18 hemma onsdag 29 oktober 14.00.

Leksand–Brynäs 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (4.10) Lexus Lidmo, 1–1 (14.07) Loui Karlsson, 1–2 (14.24) Simon Karlsson (Axel Pettersson, Axel Arnberg).

Andra perioden: 1–3 (28.15) Tim Lindstein (Leo Sumenkovic, Lexus Lidmo), 1–4 (38.42) Kellan Case O´leary (Simon Karlsson, Elliot Pettersson).

Tredje perioden: 2–4 (43.27) Troy Fransson (Loui Karlsson, Noel Nord), 2–5 (52.36) Lexus Lidmo (Thed Jobs, Leo Sumenkovic).

Nästa match:

Leksand: Färjestads BK, hemma, 12 november

Brynäs: Örebro HK, hemma, 29 oktober