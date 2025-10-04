Lerum vann på bortaplan mot Varberg

Lerum vann med 4–1 mot Varberg

Måns Petersson avgjorde för Lerum

Fjärde förlusten i följd för Varberg

Bortalaget Lerum tog hem de tre poängen efter seger mot Varberg i U20 division 1 A syd herr. 1–4 (1–1, 0–3, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär att Varberg nu har fyra förluster i rad.

Rönnäng nästa för Lerum

Första perioden var jämn. Lerum inledde bäst och tog ledningen genom Wilhelm Berthelsen efter 11.51, men Varberg kvitterade genom Milo Svensson efter 17.51. I andra perioden var det Lerum som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Måns Petersson, Elias Rhodin och Newille Sundén. I tredje perioden höll Lerum i sin 4–1-ledning och vann.

Senaste mötet lagen emellan, för tre år sedan, slutade med seger för Lerum med 9–6.

Den 8 november möts lagen återigen, då i Vättlehallen.

I nästa match, tisdag 7 oktober möter Varberg Järnbrotts HK borta i Slottskogens Ishall 19.15 medan Lerum spelar hemma mot Rönnäng 19.30.

Varberg–Lerum 1–4 (1–1, 0–3, 0–0)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (11.51) Wilhelm Berthelsen, 1–1 (17.51) Milo Svensson (Vilmer Enberg).

Andra perioden: 1–2 (25.43) Måns Petersson (Felix Westheim), 1–3 (28.36) Elias Rhodin (Felix Harström), 1–4 (37.11) Newille Sundén (Wilhelm Berthelsen, Kasper Malmqvist).

Nästa match:

Varberg: Järnbrotts HK, borta, 7 oktober

Lerum: Rönnängs IK, hemma, 7 oktober