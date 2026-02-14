Lerum tog ny seger mot favoritmotståndet

Lerum vann med 6–3 mot Rönnäng

Lerums sjunde seger på de senaste nio matcherna

Lerums Wilhelm Berthelsen tvåmålsskytt

Rönnäng är ett favoritmotstånd för Lerum och på lördagen tog Lerum ännu en seger hemma mot just Rönnäng. Matchen i U20 Div 1 A syd vår herr slutade 6–3 (1–2, 3–0, 2–1). Det var Lerums fjärde raka seger mot just Rönnäng.

Segern var Lerums sjunde på de senaste nio matcherna.

Wilhelm Berthelsen med två mål för Lerum

Wilhelm Berthelsen gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Jacob Carlén, Vincent Gyllander, Melvin Petersson och Charlie Standerth, målen för Rönnäng gjordes av Lucas Flyckt 2 och Elliot Kilström.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Lerum med 33–23 och Rönnäng med 24–14 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Lerum på tredje plats i tabellen medan Rönnäng är på fjärde plats. Noteras kan att Rönnäng sedan den 16 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Lerum och Rönnäng den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Lerums BK vunnit.

Lerum tar sig an Varberg i nästa match borta tisdag 17 februari 19.40. Rönnäng möter Grästorp hemma onsdag 18 februari 19.30.