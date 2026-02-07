Leon Johansen i form när Alingsås vann mot Varberg

Alingsås vann med 5–2 mot Varberg

Leon Johansen med två mål för Alingsås

Erik Malmberg matchvinnare för Alingsås

Alingsås vann mot gästande Varberg i U20 Div 1 A syd vår herr. 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) slutade lördagens match.

Resultatet innebär att Varberg nu har sex förluster i rad.

Därmed har Alingsås vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Melvin Sylvén gjorde 1–0 till Alingsås efter 14 minuter efter pass från Albin Löfving. Efter 16.21 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Leon Johansen slog till på passning från Thor Andersson.

Efter 3.08 i andra perioden reducerade Varberg till 2–1 genom Max Gylling efter förarbete av Alve Jogmar och Viggo Levstam. Efter 17.15 i andra perioden slog Erik Malmberg till framspelad av Thor Andersson och gjorde 3–1.

Varberg reducerade till 3–2 redan efter efter 1.37 i tredje perioden genom Kim Qvist efter förarbete från William Lax och Viggo Abrahamsson. Men mer än så orkade Varberg inte med. 5.50 in i tredje perioden fick Leon Johansen utdelning återigen på pass av Albin Löfving och ökade ledningen. Efter 6.47 nätade Noah Sörsjö och ökade ledningen för Alingsås.

Med tre omgångar kvar är Alingsås på femte plats i tabellen medan Varberg är på sjätte plats. Ett tapp för Varberg som låg på första plats så sent som den 9 januari.

Lagens första möte för säsongen vann Varberg med 9–5.

I nästa match möter Alingsås Hisingen hemma på tisdag 17 februari 19.30. Varberg möter Järnbrotts HK lördag 14 februari 15.40 hemma.

Alingsås–Varberg 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 1–0 (14.15) Melvin Sylvén (Albin Löfving), 2–0 (16.21) Leon Johansen (Thor Andersson).

Andra perioden: 2–1 (23.08) Max Gylling (Alve Jogmar, Viggo Levstam), 3–1 (37.15) Erik Malmberg (Thor Andersson).

Tredje perioden: 3–2 (41.37) Kim Qvist (William Lax, Viggo Abrahamsson), 4–2 (45.50) Leon Johansen (Albin Löfving), 5–2 (46.47) Noah Sörsjö.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 3-0-2

Varberg: 0-1-4

Nästa match:

Alingsås: Hisingens IK, hemma, 17 februari 19.30

Varberg: Järnbrotts HK, hemma, 14 februari 15.40