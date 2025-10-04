Leon Johansen fixade segern för Alingsås i matchen mot Grästorp

Alingsås vann med 10–5 mot Grästorp

Leon Johansen gjorde fyra mål för Alingsås

Viggo Bratland avgjorde för Alingsås

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Alingsås Leon Johansen i matchen mellan Alingsås och Grästorp i U20 division 1 B syd herr. Leon Johansen stod för hela fyra mål i matchen som Alingsås vann på hemmaplan med 10–5 (3–1, 4–3, 3–1).

Alingsås Leon Johansen fyramålsskytt

Alingsås var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 7–4.

Alingsås hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.51 genom Thor Andersson och gick upp till 9–4 innan Grästorp svarade.

10–5 blev det till slut för Alingsås.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Grästorp är på femte plats.

Alingsås tar sig an Skövde HC i nästa match borta lördag 11 oktober 14.00. Grästorp möter samma dag 12.10 Vänersborg borta.

Alingsås–Grästorp 10–5 (3–1, 4–3, 3–1)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 1–0 (6.31) Linus Mörk (Viggo Bratland, Oliver Stålberg), 1–1 (9.10) John Andersson (Max Olsson, Eddie Brandt), 2–1 (17.41) Isak Rosén (Melvin Sylvén, Alvin Brockmark), 3–1 (19.51) Leon Johansen (Thor Andersson).

Andra perioden: 4–1 (25.11) Leon Johansen (Oliver Stålberg, Viggo Bratland), 5–1 (27.01) Olle Boman (Linus Mörk, Oliver Stålberg), 5–2 (27.59) Helge Karlsson (Elias Johansson, Ludvig Niska), 5–3 (28.23) Max Olsson (Eddie Brandt, Liam Suchanek), 5–4 (31.07) Max Olsson (Helge Karlsson), 6–4 (32.21) Viggo Bratland (Isak Rosén, Alvin Brockmark), 7–4 (34.32) Anton Stålberg (Olle Boman, Linus Mörk).

Tredje perioden: 8–4 (43.51) Thor Andersson (Albin Löfving, Joar Packalén), 9–4 (46.23) Leon Johansen (Joar Packalén, Thor Andersson), 9–5 (48.57) Max Olsson (Liam Charlez), 10–5 (58.32) Leon Johansen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Grästorp: 1-1-3

Nästa match:

Alingsås: Skövde Hockey Club, borta, 11 oktober

Grästorp: Vänersborgs HC, borta, 11 oktober