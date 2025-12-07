Leon Åkerström i målform när Köping IF 1 vann mot Kumla Hockey J18

Seger för Köping IF 1 med 5–3 mot Kumla Hockey J18

Köping IF 1:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Åkerström tvåmålsskytt för Köping IF 1

Hemmalaget Köping IF 1 tog hem de tre poängen efter seger mot Kumla Hockey J18 i U18 division 1 västra C herr. 5–3 (3–1, 0–0, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Segern var Köping IF 1:s nionde på de senaste tio matcherna.

Felix Sjöquist blev matchvinnare

Kumla Hockey J18 tog ledningen i första perioden genom Lucas Svahlin.

Köping IF 1 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Köping IF 1 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Felix Sjöquist och Liam Norgren och punkterade matchen.

Martin Lundgren och Isak Larsson reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Kumla Hockey J18. Köping IF 1 tog därmed en säker seger.

Köping IF 1:s Leon Åkerström stod för två mål och ett assist och Felix Sjöquist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med två omgångar kvar är Köping IF 1 på andra plats i tabellen medan Kumla Hockey J18 är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Köping IF:1 med 4–3 efter förlängning .

I nästa match möter Köping IF 1 Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta på onsdag 10 december 19.00. Kumla Hockey J18 möter Hällefors IK/Nora HC torsdag 11 december 19.30 hemma.

Köping IF 1–Kumla Hockey J18 5–3 (3–1, 0–0, 2–2)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (10.48) Lucas Svahlin (Lucas Lundström), 1–1 (12.22) Kian Lilja (William Svensson), 2–1 (17.00) Leon Åkerström (Malte Bergqvist, Felix Sjöquist), 3–1 (19.02) Leon Åkerström (Felix Sjöquist).

Tredje perioden: 4–1 (52.02) Felix Sjöquist (Malte Bergqvist, Wille Persson), 5–1 (52.28) Liam Norgren (Leon Åkerström, William Svensson), 5–2 (54.12) Martin Lundgren (Svante Dahlberg), 5–3 (56.19) Isak Larsson (Svante Dahlberg, Martin Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 4-0-1

Kumla Hockey J18: 3-0-2

Nästa match:

Köping IF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 10 december

Kumla Hockey J18: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 11 december