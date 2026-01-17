Leo Palmert tvåmålsskytt för Haninge Anchors i segern mot Segeltorp

Seger för Haninge Anchors med 5–2 mot Segeltorp

Leo Palmert gjorde två mål för Haninge Anchors

Alexander Malm avgjorde för Haninge Anchors

Haninge Anchors vann mötet med Segeltorp borta med 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) på lördagen i U20 allettan östra.

Haninge Anchors hade förlorat de senaste fyra mötena mot Segeltorp inför dagens möte.

Haninge Anchors Leo Palmert tvåmålsskytt

Elias Sköldqvist gav gästande Haninge Anchors ledningen efter åtta minuters spel. Efter 11.54 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Leo Palmert hittade rätt framspelad av Gustav Michelsson Kindbom och Elliot Corey Mårtensson.

Efter 2.28 i andra perioden slog Alexander Malm till på pass av Algot Wikner och gjorde 0–3. Segeltorps Eddie Örnhov gjorde 1–3 efter 4.23 framspelad av Tihon Brauer.

Efter 0.37 i tredje perioden ökade Haninge Anchors på till 1–4 på nytt genom Leo Palmert.

Segeltorp reducerade dock till 2–4 genom Jacob Gregestam efter 12.38 av perioden.

Haninge Anchors kunde dock avgöra till 2–5 med 15 sekunder kvar av matchen genom Elliot Corey Mårtensson.

Haninge Anchors Gustav Michelsson Kindbom hade tre assists, Leo Palmert stod för tre poäng, varav två mål och Elliot Corey Mårtensson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Segeltorp ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Haninge Anchors på åttonde plats.

Lagen möts på nytt i Torvalla Ishall den 21 februari.

Lördag 24 januari möter Segeltorp Trångsund borta 17.30 och Haninge Anchors möter Wings HC Arlanda borta 14.30.

Segeltorp–Haninge Anchors 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (8.35) Elias Sköldqvist, 0–2 (11.54) Leo Palmert (Gustav Michelsson Kindbom, Elliot Corey Mårtensson).

Andra perioden: 0–3 (22.28) Alexander Malm (Algot Wikner), 1–3 (24.23) Eddie Örnhov (Tihon Brauer).

Tredje perioden: 1–4 (40.37) Leo Palmert (Gustav Michelsson Kindbom, Elliot Corey Mårtensson), 2–4 (52.38) Jacob Gregestam (Olle Malmkvist, Liam Bergman), 2–5 (59.45) Elliot Corey Mårtensson (Gustav Michelsson Kindbom, Leo Palmert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 0-0-5

Haninge Anchors: 2-1-2

Nästa match:

Segeltorp: Trångsunds IF, borta, 24 januari 17.30

Haninge Anchors: Wings HC Arlanda, borta, 24 januari 14.30