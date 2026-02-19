Leo Baraer het när Wings Arlanda besegrade Nyköpings SK 2 U18

Wings Arlanda vann med 4–3 mot Nyköpings SK 2 U18

Wings Arlanda avgjorde efter 59.52.

Wings Arlandas Leo Baraer tvåmålsskytt

Wings Arlanda vann mot gästande Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 4–3 på torsdagen.

David Ståhl gjorde matchvinnande målet

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen efter 11.39 genom Olle Kusgård på passning från Arvid Rosdahl och Viggo Rangensjö. Wings Arlanda kvitterade till 1–1 efter 18.32 när Max Bjelm hittade rätt efter förarbete av Leo Savheim.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.20 i andra perioden genom Leo Baraer efter förarbete från David Ståhl. Efter 9.57 i andra perioden nätade Leo Baraer återigen framspelad av David Prskalo och Edward Löfman och gjorde 3–1.

Nyköpings SK 2 U18 reducerade dock till 3–2 genom Gustav Nilsson efter 7.31 av perioden.

Wings Arlanda gjorde 4–2 genom David Ståhl efter 10.30 i tredje perioden.

Nyköpings SK 2 U18 reducerade dock till 4–3 genom Neo Vallin när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

När lagen senast möttes vann Wings Arlanda med 9–6.

Wings Arlanda tar sig an SK Iron Hockey i nästa match borta torsdag 26 februari 19.45. Nyköpings SK 2 U18 möter Trångsunds IF U18 hemma söndag 22 februari 11.10.

Wings Arlanda–Nyköpings SK 2 U18 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (11.39) Olle Kusgård (Arvid Rosdahl, Viggo Rangensjö), 1–1 (18.32) Max Bjelm (Leo Savheim).

Andra perioden: 2–1 (21.20) Leo Baraer (David Ståhl), 3–1 (29.57) Leo Baraer (David Prskalo, Edward Löfman).

Tredje perioden: 3–2 (47.31) Gustav Nilsson (Tergel Uuganbayar), 4–2 (50.30) David Ståhl (David Prskalo), 4–3 (59.52) Neo Vallin (Arvid Rosdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

Nyköpings SK 2 U18: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: SK Iron Hockey, borta, 26 februari 19.45

Nyköpings SK 2 U18: Trångsunds IF, hemma, 22 februari 11.10