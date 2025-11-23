Leksands starka svit mot Björklöven fortsätter

Seger för Leksand med 7–2 mot Björklöven

Måns Dufva med tre mål för Leksand

Kim Ojala matchvinnare för Leksand

Leksand har haft det lätt mot Björklöven i U20 nationell norra. Och på söndagen vann Leksand på nytt – den här gången med hela 7–2 (1–1, 3–0, 3–1) borta. Det var Leksands sjunde raka seger mot Björklöven.

Leksands tränare Jörgen Bemström tyckte så här om matchen:

– Det är en ganska jämn match med många målchanser åt båda hållen och det finns saker vi kan ta med i vårt spel, men finns också saker vi måste förbättra. Bra målvaktsspel av Viggo Tamm och ett bra boxplay i helgen var kul att se.

Måns Dufva gjorde tre mål för Leksand

Philip Hemmyr gjorde 1–0 till Björklöven efter bara 2.53 efter förarbete av Jacob Söderberg-Nelson och Joakim Engholm.

Leksand kvitterade till 1–1 efter 10.25 när Måns Dufva slog till på pass av Kim Ojala och Vilgot Lidén.

I andra perioden var det Leksand som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Jan-Christian Kneubühler, Kim Ojala och Måns Dufva.

Björklöven reducerade dock till 2–4 genom Philip Hemmyr tidigt i tredje perioden av perioden.

Leksand stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–4 till 2–7. Leksand tog därmed en klar seger.

Leksands Kim Ojala stod för fyra poäng, varav ett mål och Måns Dufva gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Leksand nu ligger på tredje plats i tabellen. Björklöven är på tionde och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann Leksand med 5–1.

Björklöven tar sig an Modo Hockey U20 i nästa match hemma söndag 30 november 12.00. Leksand möter Timrå U20 hemma lördag 29 november 17.00.

Björklöven–Leksand 2–7 (1–1, 0–3, 1–3)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (2.53) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson, Joakim Engholm), 1–1 (10.25) Måns Dufva (Kim Ojala, Vilgot Lidén).

Andra perioden: 1–2 (25.54) Jan-Christian Kneubühler (Noah Svensson, Vincent Lanfjärd Risberg), 1–3 (31.46) Kim Ojala (Pax Kleffner, Vilgot Driberg), 1–4 (36.22) Måns Dufva (Kim Ojala, Vilgot Lidén).

Tredje perioden: 2–4 (40.41) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson, Rasmus Becker), 2–5 (41.04) Gustav Svedlund (Adam Andersson, Pax Kleffner), 2–6 (54.27) Måns Dufva (August Lissel), 2–7 (59.58) Jan-Christian Kneubühler (August Lissel, Kim Ojala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Modo Hockey, hemma, 30 november

Leksand: Timrå, hemma, 29 november