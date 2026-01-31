Leksands fina svit mot Timrå IK U18 fortsätter

Leksand vann med 4–3 efter straffar

Leo Gürler gjorde två mål för Leksand

Fjärde förlusten i följd för Timrå IK U18

Timrå IK U18 är lite av ett drömmotstånd för Leksand. På lördagen vann Leksand på nytt – den här gången borta i Lill-Strimma-hallen. Matchen i U18 Nationell norra herr slutade 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Leksands åttonde raka seger mot Timrå IK U18.

I och med detta har Timrå IK U18 fyra förluster i rad.

Leo Gürler tvåmålsskytt för Leksand

Melker Lundgren gjorde 1–0 till Timrå IK U18 efter 10.16 med assist av Manfred Wennerberg och Linus Wallin. Efter 15.16 gjorde laget 2–0 när Adrian Svensson fick träff efter förarbete av Petter Dahlqvist och Alex Åkerlund.

Efter 5.23 i andra perioden nätade Leo Gürler framspelad av Albin Kihlman och Ludvig Stålhandske och reducerade åt Leksand.

Leksand kvitterade också till 2–2 genom Noel Nord i början av tredje perioden i tredje perioden.

Timrå IK U18 tog ledningen på nytt genom Albin Klar efter 13.18 i tredje perioden.

Leksand kvitterade till 3–3 genom Joel Dahlström Collander efter 14.12 av perioden.

I straffläggningen var det Leksand som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Leo Gürler för.

Leo Gürler gjorde två mål för Leksand och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Timrå IK U18 är kvar på elfte plats och Leksand stannar på sjunde plats, i serien.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Tegera Arena.

Timrå IK U18 tar sig an Mora i nästa match hemma söndag 1 februari 14.00. Leksand möter samma dag 11.45 Östersunds IK U18 borta.

Timrå IK U18–Leksand 3–4 (2–0, 0–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 1–0 (10.16) Melker Lundgren (Manfred Wennerberg, Linus Wallin), 2–0 (15.16) Adrian Svensson (Petter Dahlqvist, Alex Åkerlund).

Andra perioden: 2–1 (25.23) Leo Gürler (Albin Kihlman, Ludvig Stålhandske).

Tredje perioden: 2–2 (40.45) Noel Nord (Albin Kihlman, Leo Gürler), 3–2 (53.18) Albin Klar (Alvin Svanlund), 3–3 (54.12) Joel Dahlström Collander (Leo Gürler).

Straffar: 3–4 (65.00) Leo Gürler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 1-1-3

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK U18: Mora IK, hemma, 1 februari 14.00

Leksand: Östersunds IK, borta, 1 februari 11.45