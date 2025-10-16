Leksands fina svit håller i sig efter 2–0 mot Grums

Leksand segrade – 2–0 mot Grums

Leksands åttonde seger på de senaste nio matcherna

Leonard Torgner matchvinnare för Leksand

Segertåget fortsätter för Leksand. Mot Grums borta i Billerudhallen på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (2–0, 0–0, 0–0) och har nu fem segrar i rad i U18 regional väst herr.

Grums–Leksand – mål för mål

Leksand tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Leksand i sin 2–0-ledning och vann.

Med en omgång kvar är Grums på sjunde plats i tabellen medan Leksand är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Grums som så sent som den 26 september låg på elfte plats.

Söndag 19 oktober möter Grums Valbo J18 borta 13.30 och Leksand möter Färjestad hemma 14.00.

Grums–Leksand 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

U18 regional väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (13.30) Leonard Torgner (Loui Karlsson, Alfred Mix), 0–2 (14.44) Eliaz Sjökvist (Pelle Ytfeldt, Edwin With).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Leksand: 5-0-0

Nästa match:

Grums: Valbo HC, borta, 19 oktober

Leksand: Färjestads BK, hemma, 19 oktober