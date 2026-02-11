Leksands fina svit fortsätter mot Mora

Leksand vann med 5–3 mot Mora

Leksands sjunde seger på de senaste nio matcherna

Lukas Lissel matchvinnare för Leksand

Leksand har haft det lätt mot Mora i U18 Nationell norra. Och på onsdagen vann Leksand på nytt – den här gången med 5–3 (1–1, 2–2, 2–0) hemma i Tegera Arena. Det var Leksands fjärde raka seger mot Mora.

Segern var Leksands sjunde på de senaste nio matcherna.

Skellefteå AIK U18 nästa för Leksand

Sebastian Taliga gjorde 1–0 till Mora efter bara 1.17. Leksand kvitterade till 1–1 efter 11.29 när Kalle Almqvist fick träff assisterad av Pax Kleffner och Rasmus Orenäs.

Mora gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Wille Lundin och William Fällström.

Leksand reducerade och kvitterade till 3–3 genom Loui Karlsson och Noel Nord.

4.18 in i tredje perioden fick Lukas Lissel utdelning framspelad av Isak Leino och Jacob Tjernqvist och gav laget ledningen. Efter 17.30 nätade Pax Kleffner på pass av Lukas Lissel och ökade ledningen för Leksand. Därmed hade laget vänt matchen. 5–3-målet blev matchens sista.

För Leksand gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Mora är på sjätte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Leksand möter Skellefteå AIK U18 i nästa match hemma lördag 14 februari 11.00. Mora möter samma dag Luleå U18 hemma.

Leksand–Mora 5–3 (1–1, 2–2, 2–0)

U18 Nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (1.17) Sebastian Taliga, 1–1 (11.29) Kalle Almqvist (Pax Kleffner, Rasmus Orenäs).

Andra perioden: 1–2 (22.19) Wille Lundin (Jacob Appelqvist, Oskar Thim), 1–3 (28.53) William Fällström (William Grönstrand, Patric Hellström), 2–3 (32.28) Loui Karlsson, 3–3 (39.34) Noel Nord (Loui Karlsson).

Tredje perioden: 4–3 (44.18) Lukas Lissel (Isak Leino, Jacob Tjernqvist), 5–3 (57.30) Pax Kleffner (Lukas Lissel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Skellefteå AIK, hemma, 14 februari 11.00

Mora: Luleå HF, hemma, 14 februari 11.00