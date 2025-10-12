Leksand vinnare mot BIK Karlskoga – kvitterade och avgjorde sent

Leksand-seger med 4–3 efter förlängning

Leksands sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Noel Nord avgjorde för Leksand

Först kvitterade Hugo Altörn i slutminuterna och sen avgjorde Noel Nord i förlängningen. Segerresultatet blev därmed 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0) för Leksand mot BIK Karlskoga i U18 regional väst herr.

Det här innebär att Leksand nu har fyra segrar i följd i U18 regional väst herr.

Leksand–BIK Karlskoga – mål för mål

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Axel Söderblom efter 8.34, men Leksand kvitterade genom Eliaz Sjökvist efter 17.42. Redan efter 2.51 i andra perioden tog laget ledningen genom Lukas Lissel på pass av Emil Amundsson. Adam Skoogh och Wilmer Olmats gjorde att BIK Karlskoga vände till underläget till ledning med 2–3.

Leksand kvitterade till 3–3 genom Hugo Altörn med 57 sekunder kvar att spela. I förlängningen tog det 2.55 till Leksand också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Noel Nord, på pass av Loui Karlsson.

På torsdag 16 oktober 19.00 spelar Leksand borta mot Grums och BIK Karlskoga hemma mot Strömsbro.

Leksand–BIK Karlskoga 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0)

U18 regional väst herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (8.34) Axel Söderblom (Theo Berggren, Lucas Svensson), 1–1 (17.42) Eliaz Sjökvist (Alwin Jarl, Leonard Torgner).

Andra perioden: 2–1 (22.51) Lukas Lissel (Emil Amundsson).

Tredje perioden: 2–2 (43.00) Wilmer Olmats (Alfred Ahlgren), 2–3 (54.41) Adam Skoogh (Olle Andersson, Theo Berggren), 3–3 (59.03) Hugo Altörn (Birk Martinsen, Kalle Almqvist).

Förlängning: 4–3 (62.55) Noel Nord (Loui Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

BIK Karlskoga: 3-1-1

Nästa match:

Leksand: Grums IK, borta, 16 oktober

BIK Karlskoga: Strömsbro IF, hemma, 16 oktober