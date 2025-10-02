Leksand vann – efter hattrick av Noel Nord

Leksand vann med 5–3 mot Strömsbro

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noel Nord gjorde tre mål för Leksand

Noel Nord gjorde tre mål när Leksand segrade borta mot Strömsbro i U18 regional väst herr. Till slut blev det 5–3 (0–2, 3–0, 2–1).

Strömsbros tränare Rasmus Christensen tyckte till om matchen:

– Underbar prestation av laget. Vi möter några av landets bästa spelare och gör det svårt för de. Det är bara upp på hästen igen på söndag.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Noel Nord tremålsskytt för Leksand

Strömsbro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Leksand vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden. 13.01 in i tredje perioden slog Mille Thunman till på pass av Alexander Dahlund och kvitterade.

Noel Nord stod för målet när Leksand tog ledningen med 26 sekunder kvar att spela framspelad av Kalle Almqvist och Birk Martinsen.

Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med åtta sekunder kvar att spela på nytt genom Noel Nord. 3–5-målet blev matchens sista.

Leksands Noel Nord stod för fyra poäng, varav tre mål och Loui Karlsson gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Leksand ligger på fjärde plats i tabellen och Strömsbro är på sjätte plats.

Strömsbro möter Grums i nästa match borta söndag 5 oktober 12.00. Leksand möter samma dag Borlänge hemma.

Strömsbro–Leksand 3–5 (2–0, 0–3, 1–2)

U18 regional väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (10.16) Noah Lahtinen (Mille Thunman), 2–0 (10.32) Alve Bergfeldt (Ludvig Eklund, Gustav Ytterbom).

Andra perioden: 2–1 (25.28) Loui Karlsson (Alfred Mix, Noel Nord), 2–2 (29.49) Leonard Torgner (Loui Karlsson), 2–3 (33.24) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner).

Tredje perioden: 3–3 (53.01) Mille Thunman (Alexander Dahlund), 3–4 (59.34) Noel Nord (Kalle Almqvist, Birk Martinsen), 3–5 (59.52) Noel Nord.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro: Grums IK, borta, 5 oktober

Leksand: Borlänge HF, hemma, 5 oktober