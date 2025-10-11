Leksand segrare hemma mot Björklöven

Leksand vann med 5–1 mot Björklöven

William Wiman matchvinnare för Leksand

Tredje raka nederlaget för Björklöven

Leksand vann mötet med Björklöven hemma med 5–1 (3–0, 1–1, 1–0) på lördagen i U20 nationell norra.

Modo Hockey U20 nästa för Leksand

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Leksand ökade ledningen till 4–0 genom Måns Dufva efter 3.55 i andra perioden.

Björklöven reducerade dock till 4–1 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 13.33 av perioden. 8.56 in i tredje perioden slog Jonas Lagerberg-Hoen till på pass av Rocky Langvardt och August Lissel och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Björklöven nu fortfarande är sist i serien. Leksand är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Leksand som så sent som den 13 september låg på tionde plats.

Söndag 12 oktober möter Leksand Modo Hockey U20 hemma 11.00 och Björklöven möter Mora borta 12.00.

Leksand–Björklöven 5–1 (3–0, 1–1, 1–0)

U20 nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (1.43) Pax Kleffner (Adam Andersson, Rasmus Orenäs), 2–0 (12.16) William Wiman (Adam Andersson, Rasmus Orenäs), 3–0 (16.18) William Lundqvist (Pax Kleffner, Birk Hjelmås).

Andra perioden: 4–0 (23.55) Måns Dufva (Vilgot Driberg, Adam Lorentzi), 4–1 (33.33) Jacob Söderberg-Nelson (William Larsson-Nygren, Philip Hemmyr).

Tredje perioden: 5–1 (48.56) Jonas Lagerberg-Hoen (Rocky Langvardt, August Lissel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Modo Hockey, hemma, 12 oktober

Björklöven: Mora, borta, 12 oktober