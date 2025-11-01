Leksand bröt Rögles fina vinstsvit

Leksand vann med 2–0 mot Rögle

Nolan Stevens matchvinnare för Leksand

Leksand utan insläppt mål

Rögle har spelat bra i SHL. Inför matchen borta mot Leksand hade laget tagit sex raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Tegera Arena slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Det var första förlusten sedan den 11 oktober för Rögle.

Leksand höll nu nollan för andra gången den här säsongen.

Leksand–Rögle – mål för mål

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

I tredje perioden gjorde Leksand 1–0 efter 8.50 genom Nolan Stevens framspelad av Andro Kaderli och Peter Cehlarik. Och med bara 49 sekunder kvar satte Peter Cehlarik avgörande 2–0 på pass av Lukas Vejdemo.

Leksand har två segrar och tre förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har fyra vinster och en förlust och 18–5 i målskillnad.

Torsdag 13 november 19.00 möter Leksand LHC borta i Saab Arena medan Rögle spelar hemma mot Färjestad.

Leksand–Rögle 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

SHL, Tegera Arena

Tredje perioden: 1–0 (48.50) Nolan Stevens (Andro Kaderli, Peter Cehlarik), 2–0 (59.11) Peter Cehlarik (Lukas Vejdemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-1-2

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Linköping HC, borta, 13 november

Rögle: Färjestads BK, hemma, 13 november