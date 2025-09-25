Leksand besegrade VIK Hockey med 3–1

Leksand-seger med 3–1 mot VIK Hockey

Eliaz Sjökvist avgjorde för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Leksand besegrade VIK Hockey på bortaplan i torsdagens möte i U18 regional väst herr. 1–3 (1–3, 0–0, 0–0) slutade matchen.

Mora nästa för Leksand

Leksand hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 48 sekunder genom Noel Nord, och gick upp till 0–2. VIK Hockey kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Leksand dock gjort 1–3.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Leksand i sin 3–1-ledning och vann.

Det här betyder att VIK Hockey nu ligger på nionde plats i tabellen och Leksand är på fjärde plats.

Söndag 28 september spelar VIK Hockey borta mot Grums 13.00 och Leksand mot Mora hemma 14.00 i Tegera Arena.

VIK Hockey–Leksand 1–3 (1–3, 0–0, 0–0)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (0.48) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner), 0–2 (7.21) Eliaz Sjökvist (Leonard Torgner, Noel Nord), 1–2 (9.44) William Lindberg (Anton Wernquist, Colin Åkerlind), 1–3 (14.37) Pax Kleffner (Adam Andersson, Edwin With).

Nästa match:

VIK Hockey: Grums IK, borta, 28 september

Leksand: Mora IK, hemma, 28 september