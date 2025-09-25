Leksand besegrade VIK Hockey med 3–1
- Leksand-seger med 3–1 mot VIK Hockey
- Eliaz Sjökvist avgjorde för Leksand
- Tredje raka segern för Leksand
Leksand besegrade VIK Hockey på bortaplan i torsdagens möte i U18 regional väst herr. 1–3 (1–3, 0–0, 0–0) slutade matchen.
Mora nästa för Leksand
Leksand hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 48 sekunder genom Noel Nord, och gick upp till 0–2. VIK Hockey kom tillbaka och reducerade.
Innan perioden var över hade Leksand dock gjort 1–3.
Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Leksand i sin 3–1-ledning och vann.
Det här betyder att VIK Hockey nu ligger på nionde plats i tabellen och Leksand är på fjärde plats.
Söndag 28 september spelar VIK Hockey borta mot Grums 13.00 och Leksand mot Mora hemma 14.00 i Tegera Arena.
VIK Hockey–Leksand 1–3 (1–3, 0–0, 0–0)
U18 regional väst herr, ABB Arena Nord
Första perioden: 0–1 (0.48) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner), 0–2 (7.21) Eliaz Sjökvist (Leonard Torgner, Noel Nord), 1–2 (9.44) William Lindberg (Anton Wernquist, Colin Åkerlind), 1–3 (14.37) Pax Kleffner (Adam Andersson, Edwin With).
Nästa match:
VIK Hockey: Grums IK, borta, 28 september
Leksand: Mora IK, hemma, 28 september
