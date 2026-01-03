Leksand avgjorde i tredje perioden mot HV 71

Leksand vann med 5–4 mot HV 71

Anton Johansson matchvinnare för Leksand

Tredje raka förlusten för HV 71

Leksand segrade hemma mot HV 71 i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Leksand fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (1–2, 1–0, 3–2).

När Leksand och HV 71 senast gjorde upp var HV 71 klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Leksand.

Leksand–HV 71 – mål för mål

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Tinus Luc Koblar.

Hugo Fransson och Mattias Tedenby låg sen bakom vändningen till 1–2 för HV 71.

Efter 5.50 i andra perioden nätade Marcus Karlberg framspelad av Kalle Östman och Fred Nilsson och kvitterade för Leksand.

Leksand stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 3.02.

Jonathan Ang och Andreas Borgman reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte HV 71.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Leksand med 16–13 och HV 71 med 19–17 i målskillnad.

Tisdag 6 januari 18.00 möter Leksand Skellefteå AIK hemma i Tegera Arena medan HV 71 spelar borta mot Luleå.

Leksand–HV 71 5–4 (1–2, 1–0, 3–2)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.32) Tinus Luc Koblar (Peter Cehlarik), 1–1 (14.40) Hugo Fransson (Riley Woods, Malte Gustafsson), 1–2 (17.07) Mattias Tedenby (Hugo Fransson, Riley Woods).

Andra perioden: 2–2 (25.50) Marcus Karlberg (Kalle Östman, Fred Nilsson).

Tredje perioden: 3–2 (47.26) Olle Strandell (Matt Caito, Oskar Lang), 4–2 (50.00) Lukas Vejdemo, 5–2 (50.28) Anton Johansson (Andro Kaderli, Tinus Luc Koblar), 5–3 (53.39) Jonathan Ang (Justin Glenn Kloos, Lukas Rousek), 5–4 (57.28) Andreas Borgman (Axel Rindell, Hugo Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-2-1

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Leksand: Skellefteå AIK, hemma, 6 januari 18.00

HV 71: Luleå HF, borta, 6 januari 18.00