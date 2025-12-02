Leksand avgjorde i förlängningen mot Mora

Seger för Leksand med 4–3 efter förlängning

Leksands femte seger på de senaste sex matcherna

Leonard Torgner matchvinnare för Leksand

Leksand tog en stark seger mot Mora borta i U18 regional väst topp 6 herr. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Leonard Torgner som gjorde det avgörande målet.

Segern var Leksands femte på de senaste sex matcherna.

Mora–Leksand – mål för mål

Mora tog ledningen efter 15 minuters spel genom Jacob Adamsson framspelad av Wille Lundin.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Leo Gürler i andra perioden.

Efter 16.54 gjorde Mora 2–1 genom William Fällström.

Leksand kvitterade till 2–2 genom Lukas Lissel med 2.33 kvar att spela av perioden.

Mora gjorde 3–2 genom Casper Ramdahl efter 19.44.

13.28 in i tredje perioden satte Rasmus Orenäs pucken framspelad av Leo Gürler och Pelle Ytfeldt och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.22 till Leksand också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Leonard Torgner, på pass av Noel Nord.

Rasmus Orenäs gjorde ett mål för Leksand och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Moras tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands tredje uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Leksand nu ligger på fjärde plats i tabellen. Mora är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 4 december möter Mora Brynäs borta 18.30 och Leksand möter Färjestad borta 19.00.

Mora–Leksand 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (15.03) Jacob Adamsson (Wille Lundin).

Andra perioden: 1–1 (26.58) Leo Gürler (Rasmus Orenäs, Albin Kihlman), 2–1 (36.54) William Fällström (Patric Hellström), 2–2 (37.27) Lukas Lissel (Eliaz Sjökvist, Rasmus Orenäs), 3–2 (39.44) Casper Ramdahl (Sebastian Taliga).

Tredje perioden: 3–3 (53.28) Rasmus Orenäs (Leo Gürler, Pelle Ytfeldt).

Förlängning: 3–4 (61.22) Leonard Torgner (Noel Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-3-0

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Brynäs IF, borta, 4 december

Leksand: Färjestads BK, borta, 4 december