Lejonet utklassade Trelleborg – seger med 8–2

Lejonet-seger med 8–2 mot Trelleborg

Lejonets fjärde seger på de senaste fem matcherna

Liam Wetterlöv med tre mål för Lejonet

Lejonet spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Trelleborg i U20 Div 1 D syd vår herr med hela 8–2 (6–1, 2–0, 0–1).

Segern var Lejonets fjärde på de senaste fem matcherna.

Liam Wetterlöv med tre mål för Lejonet

Lejonet spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–1.

Efter 2.54 i andra perioden slog Liam Wetterlöv till på nytt framspelad av Viggo Magnusson och Viggo Strid-Salomonsson och gjorde 1–7. Moltas Olsson gjorde dessutom 1–8 efter 18.16 på pass av Niek De Graaf och Milton Forsell.

11.28 in i tredje perioden fick Neo Wilör Flisborn utdelning på pass av Ossian Strömstedt och Theo Skarin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Trelleborg.

Liam Wetterlöv gjorde tre mål för Lejonet och spelade dessutom fram till ett mål, Melker Lavin stod för fyra poäng, varav ett mål och Filip Andersson hade tre assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Trelleborg Lund i Söderslättshallen 12.30. Lejonet tar sig an Tyringe borta 15.00.

Trelleborg–Lejonet 2–8 (1–6, 0–2, 1–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Söderslättshallen

Första perioden: 0–1 (4.48) Mio Håkansson (Melker Lavin, Filip Andersson), 1–1 (8.13) Henry Tiljander (Anton Svensson, Albin Rosén), 1–2 (10.34) Viggo Strid-Salomonsson (Liam Wetterlöv, Filip Andersson), 1–3 (12.04) Liam Wetterlöv (Melker Lavin, William Ansgarius), 1–4 (14.00) Simon Lindahl (Melker Lavin, Mio Håkansson), 1–5 (15.12) Liam Wetterlöv (Moltas Olsson, Viggo Magnusson), 1–6 (19.22) Melker Lavin (Filip Andersson).

Andra perioden: 1–7 (22.54) Liam Wetterlöv (Viggo Magnusson, Viggo Strid-Salomonsson), 1–8 (38.16) Moltas Olsson (Niek De Graaf, Milton Forsell).

Tredje perioden: 2–8 (51.28) Neo Wilör Flisborn (Ossian Strömstedt, Theo Skarin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 0-0-5

Lejonet: 4-0-1

Nästa match:

Trelleborg: Lund Giants HC, hemma, 7 februari 12.30

Lejonet: Tyringe SoSS, borta, 7 februari 15.00