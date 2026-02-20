Lejonet fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Lejonet-seger med 9–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Filip Andersson med fyra mål för Lejonet

Tredje förlusten i rad för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Fyra raka segrar hade Lejonet mot just Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 Div 1 D syd vår herr inför fredagens match. Och på fredagen segrade Lejonet på nytt – den här gången med hela 9–1 (3–1, 3–0, 3–0) hemma i Landskrona Ishall.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Lejonets Filip Andersson, som stod för hela fyra mål i matchen.

Filip Andersson med fyra mål för Lejonet

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tog ledningen i början av första perioden genom Melwin Lundström.

Lejonet vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Lejonet startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Viggo Magnusson, Filip Andersson och Viggo Hermansson.

Lejonet fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Moltas Olsson, Mikael Åkerblom och Mio Håkansson.

Lejonet har tre segrar och två förluster och 24–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har en vinst och fyra förluster och 12–43 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Lejonet på tredje plats i tabellen medan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är på sjätte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har IF Lejonet vunnit.

Lejonet tar sig an Lund i nästa match borta lördag 21 februari 13.40. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter samma dag 16.40 Tyringe hemma.

Lejonet–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 9–1 (3–1, 3–0, 3–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (4.16) Melwin Lundström (Simon Lindgren, Lucas Lindbäck), 1–1 (9.17) Filip Andersson (Viggo Hermansson), 2–1 (17.37) Filip Andersson (Mio Håkansson), 3–1 (19.57) Filip Andersson (Melker Lavin).

Andra perioden: 4–1 (26.14) Viggo Magnusson (Filip Andersson), 5–1 (31.09) Filip Andersson (Valter Vesa, Viggo Hermansson), 6–1 (31.45) Viggo Hermansson (August Pålsson, Melker Fransson Fält).

Tredje perioden: 7–1 (46.50) Mikael Åkerblom (Niek De Graaf), 8–1 (50.36) Mio Håkansson (Liam Wetterlöv, Viggo Magnusson), 9–1 (52.27) Moltas Olsson (Viggo Hermansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 1-0-4

Nästa match:

Lejonet: Lund Giants HC, borta, 21 februari 13.40

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Tyringe SoSS, hemma, 21 februari 16.40