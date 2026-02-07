Lejonet-seger med 5–3 mot Tyringe

Lejonets femte seger på de senaste sex matcherna

Viggo Magnusson matchvinnare för Lejonet

Lejonet besegrade Tyringe på bortaplan i lördagens möte i U20 Div 1 D syd vår herr. 3–5 (0–2, 1–1, 2–2) slutade matchen.

Segern var Lejonets femte på de senaste sex matcherna.

Tyringe–Lejonet – mål för mål

Liam Wetterlöv gav gästande Lejonet ledningen efter 8.33 assisterad av Valter Vesa och William Ansgarius. Efter 11.31 gjorde också laget 0–2 när Melker Lavin hittade rätt på pass av Moltas Olsson.

Tyringe reducerade till 1–2 redan efter efter 3.04 i andra perioden genom Wilon Norén framspelad av Jonatan Antonsson. Efter 4.00 i andra perioden slog Viggo Magnusson till på pass av Valter Vesa och gjorde 1–3.

Tyringe reducerade dock till 2–3 genom Corneliuz Andersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Lejonet gjorde dock två mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Viggo Magnusson och Melker Lavin och punkterade matchen.

Malte Söderberg reducerade dock för Tyringe med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Tyringe Trelleborg i Tyrs Hov Sportcentra 11.00. Lejonet tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma 14.50.

Tyringe–Lejonet 3–5 (0–2, 1–1, 2–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (8.33) Liam Wetterlöv (Valter Vesa, William Ansgarius), 0–2 (11.31) Melker Lavin (Moltas Olsson).

Andra perioden: 1–2 (23.04) Wilon Norén (Jonatan Antonsson), 1–3 (24.00) Viggo Magnusson (Valter Vesa).

Tredje perioden: 2–3 (41.48) Corneliuz Andersson (Gustav Hjärner), 2–4 (42.54) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, Viggo Strid-Salomonsson), 2–5 (50.42) Melker Lavin (William Sjöholm, Milton Forsell), 3–5 (59.28) Malte Söderberg (Jonatan Antonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Lejonet: 4-0-1

Nästa match:

Tyringe: Trelleborgs IF, hemma, 14 februari 11.00

Lejonet: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 14 februari 14.50