Lejon toppar tabellen efter seger mot Kiruna IF

Lejon segrade – 12–0 mot Kiruna IF

Lejons femte seger på de senaste fem matcherna

Max Lundström matchvinnare för Lejon

Lejon är ny serieledare i U18 division 1 norra A herr efter hemmaseger med 12–0 (6–0, 3–0, 3–0) mot Kiruna IF. Lejon leder serien tre poäng före Brooklyn Tigers som dock har en match mindre spelad. Kiruna IF ligger på fjärde plats i tabellen.

Det här innebär att Lejon nu har fem segrar i följd i U18 division 1 norra A herr.

Brooklyn Tigers UHF J18 nästa för Lejon

Lejon var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Lejon som var starkast och gick från 6–0 till 9–0 genom mål av Joel Mäkitalo, Pontus Karbin och Milton Linder. Lejon fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Forsell, Conrad Hedblad och Knut Westermark.

Conrad Hedblad gjorde ett mål för Lejon och spelade dessutom fram till fyra mål, Leo Lindahl stod för ett mål och två assists, Eddie Furtenback gjorde två mål och ett målgivande pass, Max Lundström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Milton Linder gjorde ett mål och två målgivande passningar och Pontus Karbin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 29 november tar lagen sig an varandra igen, då i Lombiahallen.

Lejon tar sig an Brooklyn Tigers UHF J18 i nästa match borta onsdag 8 oktober 19.30. Kiruna IF möter Brooklyn Tigers UHF J18 hemma lördag 11 oktober 14.00.

Lejon–Kiruna IF 12–0 (6–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (0.26) Max Lundström, 2–0 (2.11) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad), 3–0 (4.25) Ludvig Eklund (Kevin Hollström, Conrad Nilzon), 4–0 (10.12) Leo Lindahl (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 5–0 (15.10) Pontus Karbin (Leo Lindahl), 6–0 (16.10) Eddie Furtenback (Max Lundström, Conrad Hedblad).

Andra perioden: 7–0 (27.16) Joel Mäkitalo (Filip Forsell, Milton Linder), 8–0 (29.58) Pontus Karbin (Conrad Hedblad, Milo Bergkvist), 9–0 (32.19) Milton Linder (Joel Mäkitalo, Pontus Karbin).

Tredje perioden: 10–0 (46.42) Filip Forsell (Ludvig Eklund, Leo Lindahl), 11–0 (57.40) Conrad Hedblad (Milton Linder, Max Lundström), 12–0 (59.07) Knut Westermark (Kevin Hollström, Milo Bergkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejon: 5-0-0

Kiruna IF: 2-1-2

Nästa match:

Lejon: Brooklyn Tigers UHF, borta, 8 oktober

Kiruna IF: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 11 oktober