Kyligast i straffläggningen – Brynäs vann mot Rögle

Brynäs-seger med 2–1 efter straffar

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Johannes Kinnvall matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog emot Rögle hemma i en riktigt jämn match i SHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Brynäs avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Johannes Kinnvall blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Frölunda nästa för Brynäs

Den första perioden slutade 0–0.

8.06 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Jakob Silfverberg efter förarbete av Lucas Pettersson och Tyler Vesel. Efter 12.43 i andra perioden nätade Albin Sundsvik framspelad av Calvin De Haan och Mark Friedman och kvitterade för Rögle.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Brynäs Johannes Kinnvall satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lördag 28 februari möter Brynäs Frölunda hemma 15.15 och Rögle möter Örebro Hockey hemma 18.00.

Brynäs–Rögle 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (28.06) Jakob Silfverberg (Lucas Pettersson, Tyler Vesel), 1–1 (32.43) Albin Sundsvik (Calvin De Haan, Mark Friedman).

Straffar: 2–1 (65.00) Johannes Kinnvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Rögle: 2-3-0

Nästa match:

Brynäs: Frölunda HC, hemma, 28 februari 15.15

Rögle: Örebro HK, hemma, 28 februari 18.00