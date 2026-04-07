Kyle Connor het när Winnipeg besegrade Seattle

Winnipeg vann med 6–2 mot Seattle

Winnipegs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Winnipegs Kyle Connor tvåmålsskytt

Winnipeg vann mot Seattle på hemmaplan i tisdagens match i NHL. 6–2 (1–1, 2–0, 3–1) slutade matchen.

Segern var Winnipegs fjärde på de senaste fem matcherna.

Kyle Connor tvåmålsskytt för Winnipeg

Seattle tog ledningen efter nio minuters spel genom Jordan Eberle på pass av Matthew Beniers. Winnipeg kvitterade när Jonathan Toews slog till assisterad av Gabriel Vilardi och Josh Morrissey efter 12.39.

Winnipeg gjorde också 2–1 efter 9.55 i andra perioden när Gabriel Vilardi fick träff framspelad av Jonathan Toews och Mark Scheifele. Kyle Connor gjorde dessutom 3–1 efter 12.09 på pass av Mark Scheifele och Josh Morrissey.

Seattle reducerade dock till 3–2 genom Jared Mccann tidigt i tredje perioden av perioden.

Winnipeg stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–2 till 6–2. Winnipeg tog därmed en klar seger.

Winnipegs Mark Scheifele hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Seattle Kraken vunnit.

Winnipeg tar sig an St Louis i nästa match borta fredag 10 april 02.00. Seattle möter Minnesota borta onsdag 8 april 02.00.

Winnipeg–Seattle 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 0–1 (9.17) Jordan Eberle (Matthew Beniers), 1–1 (12.39) Jonathan Toews (Gabriel Vilardi, Josh Morrissey).

Andra perioden: 2–1 (29.55) Gabriel Vilardi (Jonathan Toews, Mark Scheifele), 3–1 (32.09) Kyle Connor (Mark Scheifele, Josh Morrissey).

Tredje perioden: 3–2 (42.28) Jared Mccann (Kaapo Kakko), 4–2 (45.59) Brad Lambert (Adam Lowry, Neal Pionk), 5–2 (55.19) Kyle Connor (Mark Scheifele), 6–2 (57.56) Vladislav Namestnikov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 4-0-1

Seattle: 0-1-4

Nästa match:

Winnipeg: St Louis Blues, borta, 10 april 02.00

Seattle: Minnesota Wild, borta, 8 april 02.00