Kvarnsveden/Borlänge slog Västerås Pickels HC i måljämn match i Kristinehovs ishall

Seger för Kvarnsveden/Borlänge med 7–6 mot Västerås Pickels HC

Jonathan Holman avgjorde för Kvarnsveden/Borlänge

Andra raka segern för Kvarnsveden/Borlänge

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Kvarnsveden/Borlänge hemma mot Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr på lördagen. Matchen slutade 7–6 (4–1, 1–2, 2–3).

Kvarnsveden/Borlänge–Västerås Pickels HC – mål för mål

Kvarnsveden/Borlänge var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

I andra perioden var det i stället Västerås Pickels HC som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Kvarnsveden/Borlänge startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 5–3 till 6–3. Men Västerås Pickels HC svarade och gjorde 6–5.

Därefter var det dock Kvarnsveden/Borlänge som avgjorde. Laget gjorde 7–5 med två minuter kvar att spela genom Jonathan Holman på pass av Elias Backlund. Västerås Pickels HC hann få in en reducering till och slutresultatet blev 7–6.

Västerås Pickels HC:s Hugo Ohls-Bouvin stod för fyra poäng, varav två mål.

Kvarnsveden/Borlänge stannar därmed på sjunde plats och Västerås Pickels HC sist, på nionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann SIF/SSIFKva/Bjö/Bor med 11–7.

I nästa omgång har Kvarnsveden/Borlänge Falu J20 borta i Lugnets Ishall, söndag 15 februari 11.45. Västerås Pickels HC spelar borta mot Häradsbygden onsdag 18 februari 19.15.

Kvarnsveden/Borlänge–Västerås Pickels HC 7–6 (4–1, 1–2, 2–3)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 1–0 (2.15) Melker Hindrikes (Max Törnqvist), 1–1 (6.25) Victor Korkala Björkeland (Vidar Bäckman, Max Björnström), 2–1 (16.02) Max Ehrling (Noel Folmerz), 3–1 (16.57) Måns Hadin (Joel Karlsson), 4–1 (17.23) Jeremias Grundström (Noel Folmerz).

Andra perioden: 4–2 (30.53) Hugo Ohls-Bouvin (Wille Gäfvert), 4–3 (34.06) Max Björnström (Wille Gäfvert, Max Bjelm), 5–3 (38.34) Malte Gabrielsson Otterström (Vincent Östman, Emil Hagberg).

Tredje perioden: 6–3 (44.34) Emil Hagberg (Emil Danielsson), 6–4 (49.58) Oskar Nurmi (Hugo Ohls-Bouvin, Victor Korkala Björkeland), 6–5 (55.25) Neo Berg (Algot Larsson, Hugo Ohls-Bouvin), 7–5 (58.23) Jonathan Holman (Elias Backlund), 7–6 (59.57) Hugo Ohls-Bouvin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kvarnsveden/Borlänge: 3-1-1

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Nästa match:

Kvarnsveden/Borlänge: Falu IF, borta, 15 februari 11.45

Västerås Pickels HC: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 18 februari 19.15