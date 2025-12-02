Kungälvs tunga svit fortsätter efter 0–3 mot Tingsryd J20

Tingsryd J20 segrade – 3–0 mot Kungälv

Tingsryd J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Emil Hansen avgjorde för Tingsryd J20

Matchen i Dackehallen blev den åttonde i rad utan seger för Kungälv när laget mötte Tingsryd J20 i U20 region syd herr. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 0–0, 1–0).

Segern var Tingsryd J20:s åttonde på de senaste tio matcherna, och tionde raka segern på hemmaplan.

Karlskrona nästa för Tingsryd J20

Tingsryd J20 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.20 slog Emil Hansen till på passning från Noah Gunnarsson och Jack Johansson.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.57 slog Noah Gunnarsson till efter pass från Mathias Burehed och Emil Hansen.

Andra perioden blev mållös.

Josef Alpsten gjorde också 3–0 efter förarbete från Alfred Carlsson och Elton Martinsson efter 17.39 i tredje perioden.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv med 6–2.

I nästa match möter Tingsryd J20 Karlskrona borta på fredag 5 december 19.00. Kungälv möter Oskarshamn lördag 6 december 14.00 borta.

Tingsryd J20–Kungälv 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (3.20) Emil Hansen (Noah Gunnarsson, Jack Johansson), 2–0 (5.57) Noah Gunnarsson (Mathias Burehed, Emil Hansen).

Tredje perioden: 3–0 (57.39) Josef Alpsten (Alfred Carlsson, Elton Martinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 3-0-2

Kungälv: 0-0-5

Nästa match:

Tingsryd J20: Karlskrona HK, borta, 5 december

Kungälv: IK Oskarshamn, borta, 6 december