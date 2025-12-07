Kungälvs starka svit mot Kållered fortsätter

Kungälv segrade – 13–3 mot Kållered

Léon Dindic Jönsson fyramålsskytt för Kungälv

Erik Fogelin avgjorde för Kungälv

Kungälv fortsätter att ha det lätt mot Kållered i U18 division 1 syd A. På söndagen vann Kungälv på nytt – den här gången med hela 13–3 (4–1, 3–1, 6–1) borta i Kållereds Ishall. Det var Kungälvs fjärde raka seger mot Kållered.

– Idag räckte vi inte till mot ett duktigt Kungälv. Bara glömma och gå vidare, tyckte Kållereds tränare Christian Ohlsson, efter matchen.

Snackisen var Léon Dindic Jönsson – som gjorde hela fyra av Kungälvs mål.

Léon Dindic Jönsson gjorde fyra mål för Kungälv

Kungälv hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.26 genom Malte Herlitz och gick upp till 0–2. Kållered kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kungälv dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Kungälv vann också tredje perioden 1–6 och matchen med hela 13–3.

Kållered har fem förluster och 7–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har två vinster och tre förluster och 27–17 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälvs IK med 8–1.

Kållered–Kungälv 3–13 (1–4, 1–3, 1–6)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (1.26) Malte Herlitz (Erik Wunsch, Ivar Lindegren), 0–2 (3.31) Melvin Holgers (Erik Fogelin, Hugo Josefsson), 1–2 (11.20) Martin Kresac (Felix Claesson, Elias Kuhlin), 1–3 (14.47) Léon Dindic Jönsson (Elwin Dunhäll), 1–4 (15.52) Erik Fogelin (Melvin Holgers, Hugo Von Braun).

Andra perioden: 1–5 (21.57) Léon Dindic Jönsson (Axel Svensson, Elwin Dunhäll), 1–6 (23.19) Melvin Holgers (Hugo Josefsson, Léon Dindic Jönsson), 1–7 (27.46) Elwin Dunhäll (Gustav Theng), 2–7 (31.12) Martin Kresac (Elias Kuhlin, Gustav Bräutigam).

Tredje perioden: 2–8 (44.37) Léon Dindic Jönsson (Elwin Dunhäll, Hugo Von Braun), 3–8 (48.44) Elias Kuhlin (Felix Claesson, Liam Nilsson), 3–9 (49.29) Léon Dindic Jönsson (Erik Fogelin), 3–10 (50.09) Hugo Josefsson (Erik Fogelin, Liam Stangmo), 3–11 (52.07) Elwin Dunhäll (Axel Svensson, Emrik Väster), 3–12 (54.23) Ivar Lindegren (Hampus Holmberg, Malte Herlitz), 3–13 (56.54) Erik Wunsch (Erik Fogelin, Ivar Lindegren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 0-1-4

Kungälv: 2-0-3