Kungälvs fina svit mot Bäcken fortsätter

Kungälv vann med 3–1 mot Bäcken

Jacob Ekberg avgjorde för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Kungälv fortsätter att vinna mot Bäcken i U20 region syd vår. På lördagen segrade Kungälv på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 2–1, 0–0) hemma i Oasen. Det var Kungälvs fjärde raka seger mot Bäcken.

Kungälv–Bäcken – mål för mål

Ebbe Uller gjorde 1–0 till Kungälv efter bara 1.07 efter pass från Wilhelm Sjöberg.

Kungälv gjorde 2–0 genom Jacob Ekberg efter 2.50 i andra perioden.

Bäcken reducerade dock till 2–1 genom Liam Tsoi efter 5.49 av perioden.

Kungälv gjorde dock 3–1 genom Wilhelm Sjöberg efter 8.46 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev mållös och Kungälv höll i sin 3–1-ledning och vann.

Det här betyder att Kungälv ligger kvar på tredje plats i tabellen och Bäcken sist, på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kungälv och Bäcken den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kungälvs IK vunnit.

Tisdag 10 februari möter Kungälv Borås hemma 19.35 och Bäcken möter Halmstad HF borta 19.20.

Kungälv–Bäcken 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)

U20 region syd vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (1.07) Ebbe Uller (Wilhelm Sjöberg).

Andra perioden: 2–0 (22.50) Jacob Ekberg (Elias Andersson), 2–1 (25.49) Liam Tsoi (Matheus Adler, Tim Juhlin), 3–1 (28.46) Wilhelm Sjöberg (Victor Ivarsson, Ebbe Uller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 3-0-2

Bäcken: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Borås HC, hemma, 10 februari 19.35

Bäcken: Halmstad Hammers HC, borta, 10 februari 19.20