Kungälv vann med 8–4 mot Hisingen

Seger för Kungälv med 8–4 mot Hisingen

Melvin Holgers tremålsskytt för Kungälv

Léon Dindic Jönsson avgjorde för Kungälv

Hemmalaget Kungälv segrade i Oasen mot Hisingen i U18 division 1 syd A. 8–4 (2–2, 3–1, 3–1) slutade matchen på söndagen.

Kungälvs Melvin Holgers tremålsskytt

Hisingen tog ledningen i början av första perioden genom Mateusz Myszka.

Därefter fixade Kungälvs Melvin Holgers och Viggo Abrahamsson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Hisingen kvitterade till 2–2 genom Ludvig Krook. Kungälv dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–3.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och matchen med 8–4.

Kungälvs Melvin Holgers stod för tre mål och ett assist.

Kungälvs nya tabellposition är fjärde plats medan Hisingen är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälvs IK med 7–2.

I nästa match, söndag 16 november möter Kungälv Bäcken borta i Marconihallen 13.00 medan Hisingen spelar hemma mot Borås 14.30.

Kungälv–Hisingen 8–4 (2–2, 3–1, 3–1)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 0–1 (3.19) Mateusz Myszka (John Björsander, Oliwer Lövgren), 1–1 (4.24) Melvin Holgers (Vilmer Olofsson, Viggo Abrahamsson), 2–1 (5.04) Viggo Abrahamsson (Gustav Theng), 2–2 (7.41) Ludvig Krook (Hjalmar Kinnander).

Andra perioden: 3–2 (24.18) Melvin Holgers (Noel Linnard), 3–3 (26.34) Mateusz Myszka (Noah Fredriksson, Olof Lagerlöf), 4–3 (28.13) Léon Dindic Jönsson (Dexter Boquist, Axel Svensson), 5–3 (37.17) Léon Dindic Jönsson (Ivar Lindegren).

Tredje perioden: 5–4 (40.47) Hjalmar Kinnander (Noah Fredriksson, Ludvig Krook), 6–4 (41.31) Liam Jonhede, 7–4 (44.43) Melvin Holgers (Noel Linnard), 8–4 (50.54) Dexter Boquist (Melvin Holgers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 3-0-2

Hisingen: 2-0-3

Nästa match:

Kungälv: Bäcken HC, borta, 16 november

Hisingen: Borås HC, hemma, 16 november