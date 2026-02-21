Kumpulainen och Kennlöv bakom AIK:s vändning mot Almtuna

AIK-seger med 3–2 mot Almtuna

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rasmus Kennlöv matchvinnare för AIK

Inför sista perioden var Almtuna i ledningen med 2–1 i Ulriksdals IP. Men i tredje perioden kvitterade Victor Kumpulainen och sen avgjorde Rasmus Kennlöv för AIK. Till slut blev det 3–2 i matchen i U18 Nationell norra.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Almtuna nu har fyra förluster i rad.

Brynäs nästa för AIK

Den första perioden slutade 0–0.

AIK gjorde 1–0 genom Alfred Rådbjer efter 6.48 i andra perioden.

Anton Persson och Melker Halvarsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Almtuna.

Efter 1.31 i tredje perioden kvitterade AIK till 2–2 genom Victor Kumpulainen på pass av Manne Arwenhed. 5.54 in i tredje perioden nätade AIK:s Rasmus Kennlöv på pass av Viking Simon och Alfred Rådbjer och avgjorde matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 22 februari spelar AIK hemma mot Brynäs 15.30 och Almtuna mot Täby borta 18.00 i Tibble Ishall.

AIK–Almtuna 3–2 (0–0, 1–2, 2–0)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Andra perioden: 1–0 (26.48) Alfred Rådbjer (Arvid Ermeskog, Walter Lundgren), 1–1 (31.25) Anton Persson (Carl Holmer, Fabian Hägerström), 1–2 (37.06) Melker Halvarsson (Douglas Lundmark, Martin Kristoffer Moestue Lindseth).

Tredje perioden: 2–2 (41.31) Victor Kumpulainen (Manne Arwenhed), 3–2 (45.54) Rasmus Kennlöv (Viking Simon, Alfred Rådbjer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Almtuna: 1-1-3

Nästa match:

AIK: Brynäs IF, hemma, 22 februari 15.30

Almtuna: IFK Täby HC, borta, 22 februari 18.00