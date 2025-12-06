Kumla vann toppmötet mot Sunne med 6–0

Kumla vann med 6–0 mot Sunne

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Charlie Klemetz matchvinnare för Kumla

Kumla tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Sunne i U20 Div 1 västra B herr på lördagen med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Därmed har Kumla vunnit fyra matcher i rad i U20 Div 1 västra B herr och har fem raka segrar på hemmaplan.

Hammarö J20 nästa för Kumla

Charlie Klemetz gjorde 1–0 till Kumla efter bara 1.27 på passning från Maximus Jonsson och William Harrysson.

Även i andra perioden var Kumla starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Trym Hedelind, Charlie Klemetz och Svante Dahlberg.

6.55 in i tredje perioden satte Trym Hedelind pucken på nytt på pass av Axel Björk och ökade ledningen.

Efter 7.37 gjorde Svante Dahlberg också 6–0 framspelad av William Harrysson och Wilhelm Log.

Kumlas Wilhelm Log hade tre assists och Charlie Klemetz gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari i Helmia Arena.

Lördag 13 december 17.30 spelar Kumla borta mot Hammarö J20. Sunne möter Forshaga hemma i Helmia Arena torsdag 11 december 19.30.

Kumla–Sunne 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (1.27) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson, William Harrysson).

Andra perioden: 2–0 (27.24) Trym Hedelind (Lukas Graff, Liam Borehed), 3–0 (28.34) Charlie Klemetz (Wilhelm Log, Alex Brorsson), 4–0 (33.30) Svante Dahlberg (Charlie Klemetz, Wilhelm Log).

Tredje perioden: 5–0 (46.55) Trym Hedelind (Axel Björk), 6–0 (47.37) Svante Dahlberg (William Harrysson, Wilhelm Log).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 4-0-1

Sunne: 1-0-4

Nästa match:

Kumla: Hammarö HC, borta, 13 december

Sunne: Forshaga IF, hemma, 11 december