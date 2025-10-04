Kumla vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Hammarö J20

Kumla segrade – 4–2 mot Hammarö J20

Svante Dahlberg matchvinnare för Kumla

Kumla gjorde tre raka mål

Det blev seger för Kumla hemma mot Hammarö J20 i U20 Div 1 västra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kumla drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

Nora HC/Hällefors IK U23 nästa för Kumla

Den första perioden slutade mållös. Efter 2.01 i andra perioden gjorde Hammarö J20 0–1 genom Alvin Eriksson.

Kumla kvitterade till 1–1 genom Wilhelm Log tidigt i perioden av perioden. Kumla tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.11 genom Maximus Jonsson och gick upp till 3–1 innan Hammarö J20 svarade.

Segern skrevs till slut till 4–2 för Kumla.

Wilhelm Log och Maximus Jonsson gjorde ett mål och två assist var för Kumla.

Hammarö J20 vann senast lagen möttes med 8–2 i Hammarö Ishall.

Lagen möts igen 13 december i Hammarö Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Kumla Nora HC/Hällefors IK U23 i NEH Hallen 15.00. Hammarö J20 tar sig an Örebro hemma 16.30.

Kumla–Hammarö J20 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Andra perioden: 0–1 (22.01) Alvin Eriksson (Albin Hanes), 1–1 (24.17) Wilhelm Log (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson).

Tredje perioden: 2–1 (41.11) Maximus Jonsson (Charlie Klemetz, Wilhelm Log), 3–1 (53.50) Svante Dahlberg (Wilhelm Log, William Harrysson), 3–2 (57.39) Hugo Frisk (Viktor Ekman, Alexander Eriksson), 4–2 (59.25) Björn Carlsson (Maximus Jonsson).

Nästa match:

Kumla: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 11 oktober

Hammarö J20: Örebro HUF, hemma, 11 oktober