Kumla Hockey J18 vann med 3–2 hemma mot Hällefors IK/Nora HC

Kumla Hockey J18 vann med 3–2 mot Hällefors IK/Nora HC

Filip Karlsson matchvinnare för Kumla Hockey J18

Tredje förlusten i rad för Hällefors IK/Nora HC

Det blev en uddamålsseger för Kumla Hockey J18 i matchen mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C vår på fredagen. Laget vann med 3–2 (1–0, 2–0, 0–2) hemma i Ica Maxi Arena.

Kumla Hockey J18–Hällefors IK/Nora HC – mål för mål

Vincent Henriksén gjorde 1–0 till Kumla Hockey J18 efter 9.51 på passning från Lucas Lundström och Gustav Wilhelmsson.

Efter 3.45 i andra perioden slog Gustav Wilhelmsson till framspelad av Lucas Lundström och Vincent Henriksén och gjorde 2–0. Filip Karlsson gjorde dessutom 3–0 efter 13.00 på pass av Alex Brorsson och Liam Borehed.

7.08 in i tredje perioden nätade Hällefors IK/Nora HC:s Wilmer Landmark framspelad av Martin Thiery Wase och reducerade. Noel Samiel såg till att Hällefors IK/Nora HC reducerade igen efter 14.55 i tredje perioden. 3–2-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att Kumla Hockey J18 slutar på tredje plats i tabellen och Hällefors IK/Nora HC på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kumla Hockey vunnit.

Kumla Hockey J18–Hällefors IK/Nora HC 3–2 (1–0, 2–0, 0–2)

U18 division 1 västra C vår, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (9.51) Vincent Henriksén (Lucas Lundström, Gustav Wilhelmsson).

Andra perioden: 2–0 (23.45) Gustav Wilhelmsson (Lucas Lundström, Vincent Henriksén), 3–0 (33.00) Filip Karlsson (Alex Brorsson, Liam Borehed).

Tredje perioden: 3–1 (47.08) Wilmer Landmark (Martin Thiery Wase), 3–2 (54.55) Noel Samiel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 3-0-2

Hällefors IK/Nora HC: 1-1-3