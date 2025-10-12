Kumla Hockey J18 utklassade Köping IF 2 på bortaplan

Kumla Hockey J18 vann med 11–1 mot Köping IF 2

Milton Wikdahl Wikdahl matchvinnare för Kumla Hockey J18

Andra raka nederlaget för Köping IF 2

Kumla Hockey J18 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr med hela 11–1 (3–1, 5–0, 3–0).

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nästa för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.56 genom Mio Jovander och gick upp till 0–2. Köping IF 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kumla Hockey J18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Även i andra perioden var Kumla Hockey J18 starkast och gick från 1–3 till 1–8 genom mål av Henning Hjelte, Maxim Kurvinen, Milton Wikdahl Wikdahl, Isak Larsson och Liam Borehed. Kumla Hockey J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Isak Larsson, Vincent Henriksén och Mio Jovander.

Kumla Hockey J18:s Mio Jovander stod för sju poäng, varav två mål, Björn Carlsson gjorde ett mål och spelade fram till tre mål och Isak Larsson gjorde två mål och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Ica Maxi Arena.

Onsdag 15 oktober 19.15 spelar Köping IF 2 borta mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF. Kumla Hockey J18 möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma i Ica Maxi Arena söndag 19 oktober 17.00.

Köping IF 2–Kumla Hockey J18 1–11 (1–3, 0–5, 0–3)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (2.56) Mio Jovander (Björn Carlsson, Henning Hjelte), 0–2 (3.42) Milton Wikdahl Wikdahl (Elias Skoglund, Isak Larsson), 1–2 (4.56) Loke Söderberg (Samuel Engström), 1–3 (17.59) Björn Carlsson (Vilmer Lundqvist, Mio Jovander).

Andra perioden: 1–4 (20.41) Henning Hjelte (Mio Jovander), 1–5 (22.41) Maxim Kurvinen (Vilmer Lundqvist, Mio Jovander), 1–6 (25.02) Milton Wikdahl Wikdahl (Alvin Rudin, Elias Skoglund), 1–7 (29.12) Isak Larsson (Kevin Pålsson), 1–8 (39.35) Liam Borehed (Björn Carlsson).

Tredje perioden: 1–9 (48.38) Mio Jovander (Björn Carlsson, Agust Björkvall), 1–10 (49.27) Vincent Henriksén (Vincent Hagström, Mio Jovander), 1–11 (56.04) Isak Larsson (Mio Jovander).

Nästa match:

Köping IF 2: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 15 oktober

Kumla Hockey J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 19 oktober