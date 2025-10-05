Kumla Hockey J18 avgjorde tät match mot BIK Karlskoga J18 i tredje perioden

Kumla Hockey J18 segrade – 4–2 mot BIK Karlskoga J18

Isak Larsson med två mål för Kumla Hockey J18

BIK Karlskoga J18 nu sjunde, Kumla Hockey J18 på fjärde plats

Matchen mellan hemmalaget BIK Karlskoga J18 och gästande Kumla Hockey J18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Kumla Hockey J18 och vann matchen i U18 division 1 västra C herr med 4–2 (0–0, 2–2, 2–0).

Isak Larsson tvåmålsskytt för Kumla Hockey J18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Kumla Hockey J18 gjorde 0–1 genom Svante Dahlberg efter 7.37 i andra perioden.

Sebastian Ågren och Kim Book såg till att BIK Karlskoga J18 vände till ledning med 2–1.

Kumla Hockey J18 kvitterade till 2–2 genom Isak Larsson. I tredje perioden gjorde Kumla Hockey J18 2–3 efter 8.27 genom Isak Larsson. Och med bara 9 sekunder kvar satte Elias Skoglund 2–4.

Elias Skoglund gjorde ett mål för Kumla Hockey J18 och spelade fram till två mål och Isak Larsson stod för tre poäng, varav två mål.

För BIK Karlskoga J18 gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kumla Hockey J18 är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Ica Maxi Arena.

I nästa omgång har BIK Karlskoga J18 Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta i Råsshallen, onsdag 8 oktober 19.15. Kumla Hockey J18 spelar hemma mot IFK Arboga J18 torsdag 9 oktober 19.30.

BIK Karlskoga J18–Kumla Hockey J18 2–4 (0–0, 2–2, 0–2)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Andra perioden: 0–1 (27.37) Svante Dahlberg (Elias Skoglund, Isak Larsson), 1–1 (30.05) Sebastian Ågren (Kim Book), 2–1 (31.32) Kim Book (Sebastian Ågren, Elliot Eliasson), 2–2 (37.53) Isak Larsson (Elias Skoglund).

Tredje perioden: 2–3 (48.27) Isak Larsson, 2–4 (59.51) Elias Skoglund.

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 8 oktober

Kumla Hockey J18: IFK Arboga, hemma, 9 oktober