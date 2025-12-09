Kristinehamns HT J18 vann – efter Noel Erikssons hattrick

Seger för Kristinehamns HT J18 med 5–4 mot Hammarö HC

Noel Eriksson med tre mål för Kristinehamns HT J18

Melvin Hasselroth matchvinnare för Kristinehamns HT J18

Noel Eriksson stod för tre mål när Kristinehamns HT J18 vann mot Hammarö HC på hemmaplan i U18 division 1 västra D herr. Till slut blev det 5–4 (2–2, 3–1, 0–1).

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson tremålsskytt

Hammarö HC tog ledningen i början av första perioden genom Viggo Rasmussen Kåberg.

Noel Eriksson och Jonathan Björck gjorde att Kristinehamns HT J18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Hammarö HC kvitterade till 2–2 genom Noel Wassberg.

Kristinehamns HT J18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–2 till 5–2.

Hammarö HC reducerade dock till 5–3 genom Eddie Westh med 2.57 kvar att spela av perioden.

Hammarö HC reducerade igen efter 11.59 i tredje perioden genom Frank Jacobsson framspelad av Teddie Rolf och Måns Lilja. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson stod för tre mål och ett assist.

Med två omgångar kvar är Kristinehamns HT J18 på fjärde plats i tabellen medan Hammarö HC är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Kristinehamns HT med 3–2 efter straffläggning.

Torsdag 11 december spelar Kristinehamns HT J18 borta mot Åmåls SK J18 19.30 och Hammarö HC mot Örebro Hockey Ungdom J18 borta 19.15 i Trängens IP.

Kristinehamns HT J18–Hammarö HC 5–4 (2–2, 3–1, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 0–1 (1.40) Viggo Rasmussen Kåberg (Wilmer Nilsson, Valdemar Karlsson), 1–1 (10.17) Jonathan Björck (Noel Eriksson, William Ek), 2–1 (11.24) Noel Eriksson, 2–2 (19.55) Noel Wassberg (Marcus Hjerpe, Mårten Atterstad).

Andra perioden: 3–2 (22.29) Noel Eriksson (Olle Dröschmeister), 4–2 (22.52) Noel Eriksson, 5–2 (34.33) Melvin Hasselroth (Olle Dröschmeister, Max Björk), 5–3 (37.03) Eddie Westh (Mårten Atterstad).

Tredje perioden: 5–4 (51.59) Frank Jacobsson (Teddie Rolf, Måns Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 2-0-3

Hammarö HC: 1-0-4

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Åmåls SK, borta, 11 december 19.30

Hammarö HC: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 11 december 19.15