Kristinehamns HT J18 vann – efter Jonathan Björcks målkalas

Kristinehamns HT J18-seger med 8–5 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Jonathan Björck fyramålsskytt för Kristinehamns HT J18

Emil Perzon Larsson matchvinnare för Kristinehamns HT J18

Jonathan Björck stod för hela fyra mål för Kristinehamns HT J18 när laget slog Arvika/Charlottenberg/Forshaga på hemmaplan i U18 division 1 västra D vår. Till slut blev det 8–5 (4–0, 0–1, 4–4) till Kristinehamns HT J18.

Jonathan Björck med fyra mål för Kristinehamns HT J18

I första perioden var det Kristinehamns HT J18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Efter 34 sekunder i andra perioden reducerade Arvika/Charlottenberg/Forshaga till 4–1 genom Victor Wretling Säterman med assist av Nils Johansson.

Tredje perioden slutade 4–4 och Kristinehamns HT J18 vann matchen med 8–5.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kristinehamns HT J18 med 9–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kristinehamns HT vunnit.

Kristinehamns HT J18 tar sig an Viking HC J18 i nästa match hemma fredag 20 februari 19.20. Arvika/Charlottenberg/Forshaga möter Åmåls SK J18 borta söndag 15 februari 12.30.

Kristinehamns HT J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 8–5 (4–0, 0–1, 4–4)

U18 division 1 västra D vår, Björkhallen

Första perioden: 1–0 (4.50) Noel Eriksson (Olle Dröschmeister), 2–0 (8.44) Noah Carlstedt Sahlin (Jonathan Björck), 3–0 (14.21) Noah Carlstedt Sahlin (Simon Alpmyr, Jonathan Björck), 4–0 (16.50) Jonathan Björck (Simon Alpmyr).

Andra perioden: 4–1 (20.34) Victor Wretling Säterman (Nils Johansson).

Tredje perioden: 4–2 (43.32) Wilton Martinsson (Nils Sjödin, Lucas Henriksson), 5–2 (47.28) Jonathan Björck, 5–3 (51.29) Victor Wretling Säterman (Oliver Öberg), 5–4 (53.05) Oliver Öberg (Elias Borg, Victor Wretling Säterman), 6–4 (54.46) Emil Perzon Larsson (Simon Alpmyr), 6–5 (56.55) Lucas Henriksson, 7–5 (58.31) Jonathan Björck, 8–5 (59.40) Jonathan Björck (Simon Alpmyr, Noah Carlstedt Sahlin).

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Viking HC, hemma, 20 februari 19.20

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Åmåls SK, borta, 15 februari 12.30