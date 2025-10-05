Kristinehamns HT J18 utklassade Arvika/Charlottenberg/Forshaga på hemmaplan

Kristinehamns HT J18 segrade – 10–4 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Noel Eriksson tremålsskytt för Kristinehamns HT J18

Robin Kinali avgjorde för Kristinehamns HT J18

Kristinehamns HT J18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr med hela 10–4 (4–1, 3–2, 3–1).

Noel Eriksson med tre mål för Kristinehamns HT J18

I första perioden var det Kristinehamns HT J18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 7–3.

Kristinehamns HT J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 7–3 till 10–3 på bara 8.01.

Oscar Johansson reducerade förvisso, men närmare än 10–4 kom inte Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Kristinehamns HT J18 tog därmed en säker seger.

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson stod för tre mål och ett assist, Robin Kinali gjorde ett mål och två målgivande passningar och William Ek gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Erik Lott Petersén gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Wilton Martinsson gjorde två mål och en assist för Arvika/Charlottenberg/Forshaga.

Lagen möts igen 9 november i Sparbanken Arena.

I nästa omgång har Kristinehamns HT J18 Viking HC J18 borta i Valhall, onsdag 8 oktober 19.00. Arvika/Charlottenberg/Forshaga spelar hemma mot Åmåls SK J18 torsdag 9 oktober 19.40.

Kristinehamns HT J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 10–4 (4–1, 3–2, 3–1)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 1–0 (12.56) Karl Hallbäck (Robin Kinali), 1–1 (14.30) Erik Lott Petersén, 2–1 (16.24) Noel Eriksson, 3–1 (18.45) Noel Eriksson (Alfred Sjövall, Robin Kinali), 4–1 (19.11) Noah Carlstedt Sahlin (Emil Perzon Larsson).

Andra perioden: 5–1 (20.32) Robin Kinali, 6–1 (20.48) William Ek (Noel Eriksson, Noah Carlstedt Sahlin), 7–1 (28.11) William Ek, 7–2 (30.36) Wilton Martinsson (Erik Lott Petersén), 7–3 (32.53) Wilton Martinsson (Erik Lott Petersén).

Tredje perioden: 8–3 (47.19) Olle Dröschmeister (Alfred Sjövall), 9–3 (54.33) Karl Hallbäck, 10–3 (55.20) Noel Eriksson (William Ek), 10–4 (59.49) Oscar Johansson (Wilton Martinsson).

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Viking HC, borta, 8 oktober

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Åmåls SK, hemma, 9 oktober