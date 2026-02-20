Kristinehamns HT J18 säkrade seger mot Viking HC J18

Kristinehamns HT J18 vann med 5–2 mot Viking HC J18

Kristinehamns HT J18 segrade mot Viking HC J18 på hemmaplan i Björkhallen i U18 division 1 västra D vår. 5–2 (0–0, 2–1, 3–1) slutade matchen på fredagen.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 2.51 i andra perioden gjorde Kristinehamns HT J18 1–0 genom Max Lundin.

Viking HC J18 kvitterade till 1–1 genom Jon Bergström efter 10.06 av perioden.

Kristinehamns HT J18 tog ledningen på nytt genom Robin Kinali efter 13.49.

8.58 in i tredje perioden nätade Kristinehamns HT J18:s William Ek och ökade ledningen. 10.58 in i perioden fick Lucas Jägerung utdelning framspelad av Wiggo Hammarström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Viking HC J18. Efter 11.24 nätade Noah Carlstedt Sahlin på pass av Robin Kinali och ökade ledningen för Kristinehamns HT J18. Efter 17.01 nätade Noel Eriksson framspelad av Karl Hallbäck och ökade ledningen för Kristinehamns HT J18.

Kristinehamns HT J18 har tre segrar och två förluster och 23–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viking HC J18 har två vinster och tre förluster och 16–22 i målskillnad.

Kristinehamns HT J18:s nya tabellposition är andra plats medan Viking HC J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kristinehamns HT vunnit.

Kristinehamns HT J18–Viking HC J18 5–2 (0–0, 2–1, 3–1)

U18 division 1 västra D vår, Björkhallen

Andra perioden: 1–0 (22.51) Max Lundin (Karl Hallbäck), 1–1 (30.06) Jon Bergström (Oliver Liljeson), 2–1 (33.49) Robin Kinali (Jonathan Björck).

Tredje perioden: 3–1 (48.58) William Ek, 3–2 (50.58) Lucas Jägerung (Wiggo Hammarström), 4–2 (51.24) Noah Carlstedt Sahlin (Robin Kinali), 5–2 (57.01) Noel Eriksson (Karl Hallbäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 3-1-1

Viking HC J18: 2-0-3

