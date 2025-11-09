Kristinehamns HT J18 besegrade Arvika/Charlottenberg/Forshaga och toppar nu tabellen

Kristinehamns HT J18 segrade – 9–4 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Kristinehamns HT J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Olle Dröschmeister gjorde fyra mål för Kristinehamns HT J18

Segern mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga på bortaplan innebär att Kristinehamns HT J18 nu är serieledare i U18 division 1 västra D herr, en poäng före Kil. Kil har dock en match mindre spelad. Kristinehamns HT J18 vann med 9–4 (2–1, 5–3, 2–0). Arvika/Charlottenberg/Forshaga ligger på nionde plats i tabellen.

Kristinehamns HT J18 har nu fyra raka segrar. Arvika/Charlottenberg/Forshaga har fem förluster i rad.

Riktigt bra var Olle Dröschmeister, som stod för hela fyra mål för Kristinehamns HT J18.

William Ek blev matchvinnare

Ett fint lyft för Kristinehamns HT J18 som låg på femte plats så sent som den 1 november.

Lagens första möte för säsongen vann Kristinehamns HT med 10–4.

Torsdag 13 november möter Arvika/Charlottenberg/Forshaga Åmåls SK J18 borta 19.30 och Kristinehamns HT J18 möter Viking HC J18 hemma 19.00.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Kristinehamns HT J18 4–9 (1–2, 3–5, 0–2)

U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena

Första perioden: 0–1 (0.20) Olle Dröschmeister (Hugo Rundquist, William Ek), 1–1 (0.37) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin), 1–2 (17.38) Olle Dröschmeister (Alfred Sjövall, Hugo Rundquist).

Andra perioden: 1–3 (21.43) Noel Eriksson (Noah Carlstedt Sahlin), 1–4 (23.27) Hugo Rundquist (Olle Dröschmeister, William Ek), 1–5 (25.28) William Ek (Melvin Hasselroth, August Olsson), 2–5 (27.38) Oliver Öberg (Lucas Henriksson), 2–6 (31.47) Olle Dröschmeister, 3–6 (31.53) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin), 3–7 (34.07) Jonathan Björck (Melvin Hasselroth), 4–7 (39.16) Oliver Öberg (Victor Wretling Säterman).

Tredje perioden: 4–8 (56.47) William Ek (Jonathan Björck, Alfred Sjövall), 4–9 (59.14) Olle Dröschmeister (Hugo Rundquist, Alfred Sjövall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 0-1-4

Kristinehamns HT J18: 4-0-1

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Åmåls SK, borta, 13 november

Kristinehamns HT J18: Viking HC, hemma, 13 november